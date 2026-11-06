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Четвъртият по популярност букмейкър в България е нелегален и нищо не се прави по този случай, заяви изпълнителният директор на КРИБ д-р Боян Митракиев по Нова тв. До това ще доведе забраната за онлайн рекламата на хазарта.

"В Япония например само за месеци са се появили 50 000 домейна за нелегален хазарт - поясни той. - Ще има проблеми и за други бизнеси, които са свързани.

Законът е направен така, че например ще се закрият 400 казина с лиценз и те ще осъдят държавата за 200 милиона евро.

Партиите наддават безкрайно популистки, което доведе до предлагането на нещо, което няма да работи".