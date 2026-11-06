"Тесла" и "СпейсЕкс" може да загубят над 380 млрд. долара пазарна стойност за седмица

Компаниите на Илон Мъск "Тесла" и "СпейсЕкс" вървят към обща загуба на над 380 млрд. долара от пазарната си стойност за седмицата. Победите на демократите на междинните избори в САЩ засилиха опасенията на инвеститорите за ограничения пред центровете за данни и по-строг контрол върху бизнеса на милиардера, съобщи Ройтерс.
По време на търговията в четвъртък акциите на "Тесла" се понижиха с над 11%, а тези на "СпейсЕкс" - с близо 9%. Това беше втори пореден ден на разпродажби при двете дружества.
И двете компании са базирани в Тексас, където във вторник демократите спечелиха сенаторското място и постовете на губернатор и главен прокурор. Мъск вложи значителни средства в подкрепа на републиканските кандидати, припомня БТА.
Сред основните притеснения на пазара е бъдещето на центровете за данни, чието изграждане се превърна във водещ политически въпрос в щата. "СпейсЕкс" все повече разчита на изчислителните мощности за изкуствен интелект - през третото тримесечие отдаването им под наем е осигурило над половината от приходите на компанията.
"Тесла" също има пряк интерес от разрастването на тази инфраструктура. Енергийното ѝ подразделение предлага системи за съхранение на енергия на операторите на центрове за данни.
Според анализатори на "Голдман Сакс" победите на демократите на щатско и местно равнище вероятно ще доведат до временни мораториуми върху строителството. Подобни ограничения биха могли да засегнат около 45% от планираното разширяване на капацитета в САЩ.
Сред съвместните планове на "Тесла" и "СпейсЕкс" е и "Терафаб" - комплекс за производство на чипове в Тексас, чиято стойност може да достигне 119 млрд. долара.
Новата политическа ситуация може да затрудни и евентуалното сливане на двете компании, смятат анализатори.
"Смятаме, че сливането между "СпейсЕкс" и "Тесла" ще се осъществи, но сега регулаторният път към приключване на сделката през 2027 г. е много по-труден предвид новата политическа ситуация във Вашингтон и Тексас", заяви Дан Айвс от "Йорквил Айвс енд Ко".
При представянето на тримесечните резултати на "СпейсЕкс" през октомври Мъск нарече подобно обединение "добра идея". Тогава той съобщи, че специални комисии в двете дружества проучват възможността за сделка.