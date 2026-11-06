"Тесла" и "СпейсЕкс" може да загубят над 380 млрд. долара пазарна стойност за седмица

Компаниите на Илон Мъск "Тесла" и "СпейсЕкс" вървят към обща загуба на над 380 млрд. долара от пазарната си стойност за седмицата. Победите на демократите на междинните избори в САЩ засилиха опасенията на инвеститорите за ограничения пред центровете за данни и по-строг контрол върху бизнеса на милиардера, съобщи Ройтерс.

По време на търговията в четвъртък акциите на "Тесла" се понижиха с над 11%, а тези на "СпейсЕкс" - с близо 9%. Това беше втори пореден ден на разпродажби при двете дружества.

И двете компании са базирани в Тексас, където във вторник демократите спечелиха сенаторското място и постовете на губернатор и главен прокурор. Мъск вложи значителни средства в подкрепа на републиканските кандидати, припомня БТА.

Сред основните притеснения на пазара е бъдещето на центровете за данни, чието изграждане се превърна във водещ политически въпрос в щата. "СпейсЕкс" все повече разчита на изчислителните мощности за изкуствен интелект - през третото тримесечие отдаването им под наем е осигурило над половината от приходите на компанията.

"Тесла" също има пряк интерес от разрастването на тази инфраструктура. Енергийното ѝ подразделение предлага системи за съхранение на енергия на операторите на центрове за данни.

Според анализатори на "Голдман Сакс" победите на демократите на щатско и местно равнище вероятно ще доведат до временни мораториуми върху строителството. Подобни ограничения биха могли да засегнат около 45% от планираното разширяване на капацитета в САЩ.

Сред съвместните планове на "Тесла" и "СпейсЕкс" е и "Терафаб" - комплекс за производство на чипове в Тексас, чиято стойност може да достигне 119 млрд. долара.

Новата политическа ситуация може да затрудни и евентуалното сливане на двете компании, смятат анализатори.

"Смятаме, че сливането между "СпейсЕкс" и "Тесла" ще се осъществи, но сега регулаторният път към приключване на сделката през 2027 г. е много по-труден предвид новата политическа ситуация във Вашингтон и Тексас", заяви Дан Айвс от "Йорквил Айвс енд Ко".

При представянето на тримесечните резултати на "СпейсЕкс" през октомври Мъск нарече подобно обединение "добра идея". Тогава той съобщи, че специални комисии в двете дружества проучват възможността за сделка.