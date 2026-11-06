Борсов срив заличи 2,5 трилиона долара от стойността на компаниите в Nasdaq 100

Около 2,5 трилиона долара от пазарната стойност на компаниите в Nasdaq 100 бяха заличени в четвъртък, след като индексът се срина с 6,4%.

Инвеститорите разпродаваха акции заради опасения, че убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ ще доведе до по-строг контрол върху изкуствения интелект и ще забави изграждането на центрове за данни, съобщи Ройтерс.

По-широкият Nasdaq Composite загуби 5,5% - най-тежкия му еднодневен спад от април 2025 г. Индексът вече е близо 12% под рекордното си равнище при затваряне от 6 октомври и навлезе в техническа корекция. Така се определя понижение от поне 10% спрямо скорошен връх, пише БТА.

Разпродажбата удари най-силно производителите на чипове и компаниите, които осигуряват изчислителни мощности за изкуствен интелект. Филаделфийският индекс на полупроводниковите компании се понижи с 12% до най-ниското си равнище от повече от шест месеца. Акциите на "Енвидиа" загубиха 9%, а тези на Ей Ем Ди - 17%.

Доставчиците на специализирани облачни услуги "КорУийв" и "Небиус" поевтиняха съответно с 10% и 15%. И двете компании вече са загубили поне половината от стойността на акциите си спрямо 6 октомври.

Тревогите обхванаха и технологичните гиганти, които бяха устояли на разпродажбите ден по-рано. "Амазон" и "Алфабет" отстъпиха с по 2,2%, а "Майкрософт" - с 3,6%. Според Блумбърг "Майкрософт" засилва надзора върху някои проекти за центрове за данни на "Небиус", "Айрън" и "Енскейл".

В основата на пазарните опасения е възможността разрастването на инфраструктурата за изкуствен интелект да се окаже по-бавно и по-трудно от очакваното. Особено значение имат спечелените от демократите губернаторски постове, посочва Майкъл О'Рурк, главен пазарен стратег в "ДжоунсТрейдинг".

"Основният извод от изборите, особено след като демократите спечелиха много губернаторски постове, е, че забавянето на разширяването на центровете за данни ще остане водеща тема", заяви той.

Към политическата промяна се добавя съпротивата на местните общности срещу огромните съоръжения и потреблението им на ток и вода.

"Ще има силна съпротива срещу разполагането на тези центрове за данни непосредствено до домовете на хората, което ще натовари електроенергийната мрежа и водоснабдителните системи", предупреди Брус Заро от "Гранит уелт мениджмънт". Според него проектите, които още чакат разрешения, ще срещат сериозни трудности.

Анализатори на Ю Би Ес оценяват, че евентуални прекъсвания в строителството могат да застрашат около 30% от очакваното увеличение на капацитета на центровете за данни в САЩ през 2028 г. Това би засегнало сектор, чийто растеж зависи от бързото въвеждане на нови мощности.

Изборният резултат засили и вече съществуващите съмнения дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще се изплатят. По-високите лихви и затегнатите финансови условия допълнително затрудняват по-малките компании да наберат средства за проектите си.

Показателите за цената на защитата срещу неплащане по дълга на "КорУийв" и "Интел" достигнаха рекордни равнища, показват данни на "Ес енд Пи Глоубъл маркет интелиджънс". Това е сигнал за засилени опасения сред инвеститорите за кредитния риск.

Операторите на центрове за данни "Аплайд диджитъл", "Сайфър диджитъл" и "Айрън" загубиха над 14% всеки. Пониженията засегнаха и доставчиците на енергия и оборудване - "Джи И Вернова" отстъпи със 7,4%, а "Констелейшън Енерджи" - с 2,5%.

Индексът VIX, известен като "индикатор на страха", отчете най-голямото си повишение от декември 2024 г. Някои анализатори допуснаха, че сътресенията могат да повлияят и на графика на очакваното тази есен първично публично предлагане на "Антропик".

"Пазарът преминава от обещанията на изкуствения интелект към цената на изкуствения интелект", коментира Тед Паркхил, основател и главен изпълнителен директор на "Инклайн инвестмънт мениджмънт".

"Няма съмнение, че изкуственият интелект ще промени света в дългосрочен план. Но това не означава, че всяка свързана с него акция в момента е оценена адекватно. Предстоят много сътресения", добави той.

Разпродажбите се пренесоха и в Азия в петък. В хода на сесията южнокорейският Kospi се срина с над 8%, което задейства механизъм за временно спиране на търговията за 20 минути. Японският Nikkei също отчете спад от около 5%.