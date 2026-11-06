Китайска серийна кола мина границата от 500 км/ч

Дълго време Bugatti Chiron Super Sport беше най-бързият сериен автомобил в света с максимална скорост от 490 км/ч. Суперколата загуби тази титла миналата година, когато Yangwang U9 на BYD го измести, като успя да достигне скорост от 496 км/ч. Сега се справи по-добре.

На 1 ноември BYD за пореден път изпробва Yangwang U9 Xtreme до краен предел на международния път Шейх Халифа бин Зайед (E11) в Абу Даби. Нещата не минаха съвсем гладко, след като колата се блъсна с огромна скорост в мантинелата по време на по-ранен опит за счупване на рекорда за скорост.

Дни по-късно обаче BYD гордо обяви нов рекорд за скорост. Друг Yangwang U9 Xtreme достигна скорост от 503,17 км/ч. Това го прави първият легален за движение по пътищата сериен автомобил, достигнал скорост над 500 км/ч.

Yangwang U9 има зашеметяващата системна мощност от 3019 к.с.