Европейските електрически коли стават непродаваеми във Великобритания след 1 януари

Европейските производители на автомобили са изправени пред тарифен шок, който заплашва на намали до минимум продажбите на електрически коли на един от най-важните им пазари.

От януари влизат в сила строгите правила за произход, договорени след Brexit, според които електромобилите трябва да съдържат висок процент местни компоненти, за да се избегнат митата.

Тъй като по-голямата част от батериите и ключовите суровини в момента се внасят от Азия, износът от Европейския съюз към Албиона ще бъде обложен с 10-процентен данък. Това автоматично ще оскъпи автомобилите с хиляди лири, правейки ги икономически неизгодни и неконкурентоспособни.

Европейската индустрия все още няма необходимия производствен капацитет, за да замени азиатските батерии, поради което производителите трескаво лобират за отлагане на регулациите с цел да спечелят ценно време за изграждане на собствени вериги за доставки.