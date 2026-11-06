Европейските борси се движат низходящо

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Основните индекси на европейските фондови пазари се движат на отрицателна територия в последната за седмицата ранна търговия, след като глобалните разпродажби на акции се засилиха. Така приключва трудна за инвеститорите седмица, белязана от несигурност около акциите на компаниите в сферата на изкуствения интелект (ИИ), съобщи Ройтерс.

Във Франкфурт на Майн DAX се понижи рязко с 404,48 пункта или 1,54 на сто до 25 920,53 пункта, а парижкият САС 40 спадна с 94,75 пункта или 1,15 на сто до 8110,62 пункта към 10:51 часа българско време.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 изтри 166,66 пункта или 1,55 на сто до 10 616 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX 600 е надолу с 9,09 пункта или 1,39 на сто до 645,78 пункта.

Най-сериозни загуби отчетоха секторите на медиите, здравеопазването и търговията на дребно, като спадовете във всеки от тях надхвърлиха 2 на сто.

Опасенията, че Конгресът на САЩ, над който Демократическата партия пое контрол, може да предприеме мерки за ограничаване на разходите за центрове за данни за изкуствен интелект, засилиха притесненията на инвеститорите. Сред другите фактори са слабата възвръщаемост на инвестициите, високите оценки на технологичните компании и инвестициите, финансирани чрез дълг, пише БТА.

Забавянето на разходите за изкуствен интелект може да се отрази негативно на световната икономика, която получава значителна подкрепа от инвестициите на големите технологични компании.

Акциите на технологични дружества като „Силтроник“ (Siltronic) поевтиняха с 2 на сто, а тези на Ей Ес Ем Ай (ASMI) - с 1,3 на сто. Книжата на компании, произвеждащи оборудване за сектора на изкуствения интелект, сред които „Сименс енерджи” (Siemens Energy) и „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric SE), също отчетоха леки поевтинявания.