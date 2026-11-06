Ива Петрова: Въпреки поскъпването газът у нас остава под пазарните нива в Европа

Министерството на енергетиката, „Булгаргаз" ЕАД и националният газоператор предприемат всички необходими действия за осигуряване на доставките на природен газ за българските домакинства и индустрия на възможно най-ниските цени. И въпреки увеличението все още сме доста под пазарните нива от други региони в Европа.

Това коментира енергийният министър Ива Петрова по време на парламентарния контрол в парламента относно скока в цената на газа с над 32%.

„Булгаргаз" ЕАД е самостоятелно публично предприятие и Министерството на енергетиката не се намесва в текущата му оперативна дейност. На 12 октомври 2026 г. дружеството спази нормативните срокове и подаде заявление в КЕВР за утвърждаване на цената за месец ноември 2026 г. в съответствие с Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В първоначалното ценообразуване бе включен пълният наличен и разпределен на годишна база капацитет за добив от подземното газово хранилище „Чирен", съдържащ търговски количества и капацитет за извънредни ситуации. Към 12 октомври „Булгаргаз" не разполагаше с възможност да включи допълнителен добив от хранилището, тъй като не бе налице допълнително разпределен такъв капацитет", разясни министърът.

Търговете за разпределение на допълнителен месечен капацитет се провеждат от оператора на хранилището всеки трети четвъртък на месеца, каза Пертова като наличните количества се обявяват една седмица предварително. От думите й стана ясно, че на проведения на 22 октомври 2026 г. търг „Булгаргаз" участвал в наддаване с други търговци и успява да резервира част от свободния месечен капацитет за добив за ноември.

Благодарение на този допълнителен добив на природна газ, нагнетена на по-ниски цени през лятото на 2026 г., дружеството направи корекция и намаление в окончателно предложената цена за ноември за регулирания пазар. Количествата природен газ, нагнетени през лятото на 2026 г., са предвидени да оказват смекчаващ ефект върху цените през целия зимен период. Прекомерният добив от „Чирен" още през ноември и декември би оставил дружеството без резерви за ограничаване на евентуални ценови увеличения през следващите зимни месеци. Всички мерки се предприемат с цел гарантиране сигурността на доставките на най-изгодни цени, без това да застрашава стабилното функциониране на държавните енергийни дружества", заключи министърът.