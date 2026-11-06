Илин Димитров: До юни 2027 г. ще определим местата с потенциал за кемпер туризъм

До юни 2027 г. Министерството на туризма ще идентифицира места с потенциал за развитие на кемпер туризма у нас, сподели министърът на туризма Илин Димитров по време на днешния парламентарен контрол относно намеренията на на министерството за развитието на кемпер туризма у нас.

Министър Димитров цитира данни, според които към октомври 2026 г. Националният туристически регистър отчита 78 категоризирани места за къмпингуване. През януари-август тази година Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) отчита близо 20 000 регистрации в къмпинги, от които 43 процента са във вътрешността на страната. Това са нощуващите в къмпинги, но не всички пътуващи с кемпери, защото нямаме система, която да ги обхване, коментира той.

По думите му данните в Европа показват огромен потенциал - само през 2025 година са регистрирани над 215 000 нови кемпера и каравани. Според министъра трябва да превърнем България в дестинация за престой, а не само за транзитен маршрут. Така ще привлечем платежоспособни кемпер туристи, които търсят подходяща инфраструктура, културни и градски маршрути.

Той подчерта, че развитието на кемпер туризма у нас е интегрирано в управленската програма на ведомството. В нея са поставили акцент върху специализираната туристическа инфраструктура, както и върху създаването на нарочно приложение „Туризъм" към бюджетното инвестиционно планиране. До юни 2027 година е предвидено изработването на междуведомствен механизъм за определяне на критерии за подход на проектите, които ще се включат в това приложение. Тоест ние ще идентифицираме определени региони и места, които заслужават внимание и имат капацитет да развиват този тип туризъм, коментира министър Димитров.

Той допълни, че до края на същата година ще идентифицират минимум 100 туристически обекта с необходимост от инвестиционно планиране, включително кемпер паркинги, градски сервизни станции и обслужваща инфраструктура. Финансирането е предвидено за периода от 2028 до април 2030 г., според готовността на проектите и осигурения ресурс.

Министър Димитров припомни, че в рамките на Съвета за реформи в сектор „Туризъм" през септември са обособили специално направление „Къмпинги". Ще разгледаме предложение на Българското кемпер общество за национална мрежа от кемпер стопове, общински къмпинг точки, сервизни услуги и облекчен кратковременен престой в селските региони, информира той. По думите на туристическия министър там, където няма икономическа логика от построяването на големи комплекси и довеждащата инфраструктура не позволява, реално е идеално място за къмпинги.

Илин Димитров каза още, че трябва на законодателно ниво да се поставят съизмерими изисквания и по този начин ясно да се разграничат паркирането, къмпингуването и сервизното обслужване от този вид туризъм. Това трябва да се случи до юни 2027 година, заяви той.