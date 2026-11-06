"Възраждане": Този бюджет предлага по много от същото

Този бюджет предлага по много от същото и по-точно трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите процеси, абсолютно никаква борба с вдигането на цените.

Така видя бюджета на държавата Цончо Ганев от "Възраждане". План-сметката на страната се представя в момента от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев в УНСС.

"Това е едната страна на монетата, другата страна на монетата още по-плашеща, а това е именно доходите на всеки един от гражданите на Републиката, тъй като политиките за поощряване на бизнес средата, политиките свързани с микробизнеса, с малкия и средния бизнес са точно нула, защото когато не подкрепяш семейния, малък бизнес, когато не подкрепяш хората, които си осигуряват сами препитанието чрез търговията или някакво малко производство, свързано с продукция, която касае наистина много малки размери, няма как да разчиташ на стабилни доходи и на проспериращо общество", добави той пред медии в парламента.

По думите му заложеното увеличение на заплатите в държавния сектор с 5% е практически отрицателно на фона на двуцифрената инфлация. А твърденията на официалните статистически органи за ниска инфлация или заявленията за намаление на цените в магазините не съответстват на реалността.

"Ключов проблем в бюджетната политика на настоящото и предишните управления, в лицето на Пеевски, Борисов и Радев, е рязкото увеличаване на външния дълг. За следващата година е предвидено поемането на нов дълг в размер на почти 13 милиарда лева или около 6 милиарда евро. Според официалните прогнози, до края на 2027 г. общият държавен дълг ще достигне 47,1 милиарда евро, което ще представлява 33% от БВП. Тези показатели сигнализират за сериозно влошаване на икономическото състояние и харчене далеч над възможностите на страната", продължи Ганев.

В заключение Ганев каза, че проектобюджетът не носи овладяване на цените или подобрение в стандарта на живот, а залага нови заеми, по-високи данъци и продължаваща икономическа нестабилност.

Коментари се очакват да направят и другите политически партии.