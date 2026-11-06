Зам.-министър Карадимова: Сътрудничеството по Вертикалния коридор ще превърне Югоизточна Европа в център за стратегически инвестиции

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Транспортната свързаност и публично-частните партньорства са ключови за привличането на инвестиции и икономическото развитие на региона

"Вертикалният коридор вече надхвърли мащаба на регионален проект и се обособи в инструмент от критично значение за икономическата сигурност, устойчивост и автономия на Югоизточна Европа. В този контекст стратегическото тристранно партньорство между България, Гърция и Румъния е движещата сила, която превръща Югоизточна Европа в нов център за глобалните капитали".

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на международния форум „Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров. Ролята на България, Гърция и Румъния", къобщиха от пресцентъра на министерството.

В изказването си тя подчерта, че за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията коридорът представлява мащабна платформа за привличане на стратегически инвестиции. Сред основните направления Карадимова открои изграждането на интегрирана логистична екосистема между България, Гърция и Румъния, индустриалната модернизация и декарбонизацията, както и стимулирането на инвестициите в пограничните региони чрез развитието на нови индустриални зони.

"Ефективната транспортна свързаност има пряко значение за индустриалното развитие, привличането на инвестиции, достъпа до пазари и намаляването на логистичните разходи за бизнеса", посочи Карадимова.

Тя изтъкна, че географското положение на България дава възможност страната да бъде важна връзка между Централна и Западна Европа, Балканите и Черноморския регион. "Инвестициите в транспортна свързаност и модернизацията на инфраструктурата са от значение както за националната икономика, така и за европейските вериги на доставки", допълни зам.-министърът.

Тя акцентира и върху ролята на публично-частните партньорства за ускоряване на инфраструктурните инвестиции. И съобщи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията е разработило законопроект за публично-частните партньорства (ПЧП), предвиждащ цялостна нормативна рамка за реализиране на проекти от обществен интерес.

"Нашата непосредствена цел за периода 2026–2030 г. е да увеличим реализираните ПЧП проекти, като очакваме тези инвестиции да се оценяват не само по техния непосредствен финансов ефект, но и по приноса им за икономическата активност, регионалното развитие, индустриалната конкурентоспособност и дългосрочната обществена полза", заяви Карадимова.

Тя подчерта, че изграждането на административен капацитет ще позволи на България да предложи на Гърция и Румъния координиран подход при планирането на мащабни трансгранични инвестиционни проекти.

"Инфраструктурното развитие е основен двигател за привличането на инвестиции. Когато изграждаме модерна транспортна свързаност и сигурни трасета, ние полагаме основите на институционално и икономическо доверие. Именно това доверие превръща региона ни в предвидима и привлекателна дестинация за дългосрочни инвестиции", поясни заместник-министърът.

Събитието се организира съвместно от Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата и Българската авиационна индустриална асоциация, в сътрудничество с Двустранната търговска камара България–Румъния.

Участие в него взеха Ставрос Калафатис, заместник-министър на развитието на Гърция, Саввас Карафилидис, председател на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Дору Драгомир, председател на Двустранната търговска камара България–Румъния.