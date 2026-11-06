Гълъб Донев: Убийствено за икономиката и хората е да свием разходите бързо

Убийствено е за икономиката, убийствено е за хората, ако предприемем бързо свиване на разходната част, за да изпълним критерия на Брюксел, който обаче не е изчислен с правилните параметри, с правилните показатели, защото трябваше да се отчете дефицита, че е по-висок още 2025 година. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след представянето на бюджета в УНСС.

Думите са по повод на критиките от ЕК, че трябва още да свием разходите, защото дефицитът е прекалено голям.

В администрацията съкращенията ще бъдат 5000 щатни бройки, каза още веднъж той.