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Гълъб Донев: Убийствено за икономиката и хората е да свием разходите бързо

Цветелина Стефанова

Цветелина Стефанова

[email protected]

Албена Арабаджиева

Албена Арабаджиева

[email protected]

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета. Снимка: Юлиян Савчев

 Убийствено е за икономиката, убийствено е за хората, ако предприемем бързо свиване на разходната част, за да изпълним критерия на Брюксел, който обаче не е изчислен с правилните параметри, с правилните показатели, защото трябваше да се отчете дефицита, че е по-висок още 2025 година. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след представянето на бюджета в УНСС.

Думите са по повод на критиките от ЕК, че трябва още да свием разходите, защото дефицитът е прекалено голям.  

В администрацията съкращенията ще бъдат 5000 щатни бройки, каза още веднъж той.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета.
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