Теменужка Петкова: Този бюджет не е разумен, нито ще реши проблемите на хората

Този бюджет нито е разумен, нито ще реши проблемите на обществото.

Таз оценка за план-сметката на държавата за 2027-а направи бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова пред медии в парламента. Бюджетът за идната година бе представен днес в УНСС от премиера Румен Радев и финансовият министър Гълъб Донев.

"Предстои ни висока инфлация, нов дълг, увеличаване на максималния осигурителен доход, увеличаване на данъци, това което ни чака не е никак оптимистично", отсече тя. По думите й мантрата за лошото наследство станала извънредно скучна.

"Не виждаме нищо в този бюджет, виждаме една инерция. Не е благоразумен, не е ляв, не е десен, не е социален, не е и антиинфлационен. Започваме да си мислим, че правителството започва да харесва инфлацията и ще продължи да взема пари от българите чрез инфлацията", каза и Красимир Вълчев.

Според него, ако мнозинството в парламента било приело решенията на ГЕРБ за намаление на ДДС-то за горивата на 9% и компенсациите за тока, може би имало шанс да се пресече инфлацията.

"Освен това управляващите организираха проява в УНСС, която по своя характер приличаше по-скоро на партийно събрание на парламентарната им група, отколкото на академична дискусия. В Закона за висшето образование съществува изрична забрана за осъществяване на политическа дейност на територията на висшите училища. Използването на трибуната на висшето училище за отправяне на атаки срещу опозицията и медиите представлява пряко нарушение на тази законова норма", изтъкна бившият министър на образованието.

"Допълнителен проблем е липсата на прозрачност. Към момента на представянето на проекта на сайта на Министерството на финансите няма публикуван официален документ. При това положение нито Народното събрание, нито останалите държавни и независими експертни институции разполагат с възможност за собствен прочит и анализ на параметрите", възмути се той.

Теменужка Петкова обясни за някои от параметрите - залага се поемането на нов дълг в размер на 8,6 млрд. евро. Липсват подробни мотиви и финансова обосновка относно целевото предназначение на тези средства. Освен това се предвижда повишаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък върху свръхпечалбите и увеличаване на данъчното облагане, свързано с ваучерите за храна, както и споменавания за около 4% инфлация. Оценката на Европейската комисия по бюджетния план съдържа сериозни забележки относно размера на разходите и отклонението от европейските фискални правила за устойчивост на публичните финанси", изтъкна тя.

И добави, че за сравнение, по време на управлението на правителството с премиер Росен Желязков през 2025 г., при липсата на висока инфлация и без драстични ценови скокове на горивата и енергията, в държавния бюджет бяха събрани 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече приходи спрямо предходната година - постижение, което управляващите трудно биха повторили с настоящата си политика, смята Петкова.

"Преди една година премиерът се извини от името на правителството на българския бизнес за параметрите на внесения тогава проект за бюджет. Ще поднесе ли извинение и сега за заложените параметри, предвид сходните аргументи и негативен ефект върху стопанската инициатива?", попита тя и още: "Гарантират ли управляващите, че с тези бюджетни рамки няма да се стигне до последващо повишаване на основните данъци през следващите години?".

В заключение Петкова заяви категорично, че парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи проектобюджета в настоящия му вид.

"Очаква се документът официално да бъде внесен в Народното събрание, където ще бъде подложен на детайлен анализ. Българските граждани обаче следва да са наясно, че предложеният курс носи със себе си нов дълг от 8,6 милиарда лева, по-високо данъчно и осигурително тегло и продължаваща инфлация, която намалява реалната покупателна способност на населението", затвърди тя.