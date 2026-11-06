ДБ: Бюджетът на Румен Радев е по-лош от бюджета на Жан Виденов

Това е бюджет на страшно свличане и на изключително тежка зима - зима на излъганите надежди. Хората очакваха по-добри цени, а вместо това ще получат тежко нарастване на инфлацията и цените. Честно е дефицитът да се съобщава така, както изискват европейските правила, на начислена основа в целия Европейски съюз, а не на касова основа, както постъпва кабинетът.

Това каза Мартин Димитров пред медии в парламента, който заедно със съпредседателите на партията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха бюджета на държавата за следващата година, който бе представен по-рано през деня в УНСС.

"Това е по-лош бюджет от този през 2025 г. и ни връща към спомените от бюджета на Жан Виденов. Хората, които тогава фалираха България, искат отново да влезе спиралата от нови дългове, големи бюджетни дефицити и нисък ръст на брутния вътрешен продукт. Тогава Иван Костов реши проблема, а сега управляващите са на път отново да направят голямата беля", каза той.

"Помним как през 2025 г. имаше един лош бюджет, който предизвика недоволство и огромни протести, че се стигна до избори. Уникално нагло е, че след всичко това кабинетът на Радев предлага още по-лоши бюджети", възмути се Димитров.

"Току-що т.нар. „правителство на лъжата" представи бюджета на страшното свличане. По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия да сложи ръка върху пенсиите на 5 милиона българи, днес излъгаха и за част от основните параметри на държавния бюджет. Беше ни представен проект с бюджетен дефицит от 3,5%. Истинският бюджетен дефицит обаче, изчислен по европейските правила и заложен в самия бюджетен план, ще бъде между 4,2% и 4,3%. Всичко това се случва на фона на нарисувана розова картина за бъдещо страхотно индустриално развитие, докато в реалност е налице спад в ръста на брутния вътрешен продукт. Зад обещанията, че България ще бъде със „здрави финанси", всъщност се крие поемането на нови 9 милиарда евро дълг", коментира и Ивайло Мирчев.

От партията призоваха правителството да оттеглят бюджета, да го преработят и да предложат такъв с много по-нисък дефицит. "Сметката за тези грешки тази зима не трябва да бъде плащана от милиони български граждани под формата на по-високи цени и обедняване", заключиха те.