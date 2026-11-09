Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември

До 30 ноември осигурените в универсален пенсионен фонд могат да изберат как да се управляват парите им за втора пенсия от началото на 2027 г. Каква е разликата между динамичен, балансиран и консервативен подфонд? И какво става, ако не направим избор?

На тези въпроси отговаря Цветомир Илиев, изпълнителен директор на Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“, в новия епизод на „Джобни съвети“ с водещ Самуил Огнянов.

Защо на 30 и на 55 години подходът към пенсионните спестявания трябва да е различен, как са защитени внесените осигуровки и как ще се променят таксите? В разговора ще чуете и как да проверявате натрупаните средства, вноските и доходността по партидата си.

Гледайте целия епизод във видеото: