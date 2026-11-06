ДПС съгласни, че бюджетът наподобява на тежък камион без спирачки

Единственото нещо, с което можем да се съгласим от направеното представяне, е определението, че този проект на бюджет наистина наподобява един тежък камион без спирачки, който лети към пропастта, каза Станислав Анастасов от ДПС, който коментира бюджета пред медии в парламента и цитира думите на премиера Радев от представянето му в УНСС, който каза, че "бюджет 2027 г. е тежък камион с отказани спирачки, който лети надолу по склона към пропастта. Ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре по склона".

"В текста на проекта са заложени множество чудесни пожелания - за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект, проектирани с хоризонт от 50 години напред. Всичко това звучи прекрасно, но българските граждани имат един много по-екзистенциален въпрос: как следващия месец ще си платят сметките?", попита той.

Според него за хората плащането на текущите сметки е далеч по-важно от концепциите за космическа индустрия. А докато управлението се е устремило към космоса, българските граждани са здраво притиснати към Земята - "да не кажем смачкани от непрекъснато растящите цени".

Представеният от правителството и мнозинството бюджет, е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност", каза и зам.-председателят на ПГ на ДПС Айтен Сабри.

Според нея всички предложени мерки водят дотам, че покупателната способност на населението намалявала с всеки изминал ден - липсвали каквито и да било антиинфлационни мерки, липсвали икономически мерки в подкрепа на бизнеса и всичко това тласкало гражданите на страната към прогресивно обедняване.

"За определени уязвими групи са предвидени минимални увеличения, но те са крайно недостатъчни. Тези средства няма да помогнат на хората да изкарат тежката зима, която предстои. Чухме множество обещания за бъдещето, но основната отговорност на правителството е да осигури условия, в които българските граждани наистина да се чувстват пълноценни граждани", добави тя.