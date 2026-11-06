"Продължаваме промяната": Виждаме един бюджет на бедността и рецесията

Представеният от правителството бюджет очертава рамката на политика, която може основателно да бъде наречена „бюджет на бедността и рецесията". Зад декларираните намерения се крият сериозни рискове както за социалното положение на българските граждани, така и за оцеляването на българската индустрия.

Това смятат за представения бюджет от правителството по-рано "Продължаваме промяната", които коментираха план-сметката на страната пред медиите в парламента.

"В социалния сектор предвижданите параметри показват пълно разминаване между официално обещаните увеличения и реалната инфлационна среда. Правителството залага покачване на пенсиите с 7,8%, но това се случва при едновременен ръст на линията на бедност с 14%. Тази ножица между доходите и реалния праг на издръжка ще доведе до там, че над 1 200 000 възрастни граждани ще слязат под линията на бедност - абсолютен рекорд в съвременната социална статистика. Рекапитулацията по отношение на доходите на хората показва, че техният ръст ще остане по-нисък от нивото на инфлацията, което гарантира последващо свиване на покупателната способност", коментира бившият премиер Николай Денков.

Българските предприятия са поставени в безпрецедентна ситуация поради драстичния скок в разходите за енергоносители. През последния месец се наблюдават рекордни нива на цените на електроенергията. Горивата стигат нива от близо 1 евро за литър, а цената на природния газ отбелязва поскъпване с близо 34%. В тази кризисна среда българските компании са изправени пред тежък избор - дали да платят високите енергийни сметки, дали да запазят възможността да изплащат заплатите на своите служители и как да търсят нови пазари в условия на все по-ограничени търговски възможности", коментира и Богдан Богданов, бивш икономически министър.

Според него въпреки тези изпитания, в представените бюджетни материали липсва нито една дума, нито едно изречение за антикризисен пакет, който да подпомогне българската индустрия да оцелее в тези трудни времена.

Николай Денков отбеляза, че капиталовата програма се намалява драстично - от 10 милиарда на 6 милиарда. По този начин от икономиката се орязват над 4 милиарда свеж ресурс, който принципно би подпомогнал стопанската активност.

"Според фундаменталната икономическа теория, икономическото развитие се определя от два основни двигателя - инвестициите и потреблението на гражданите. Орязването и на двете означава лишаване на държавата от бензин в двигателя на нейното развитие. Резултатът от тази политика е, че ако нещо не се промени и липсват антикризисни мерки, държавата ще изпадне в рецесия само след няколко месеца. По повод метафорите за икономическото управление може да се обобщи, че камионът, за който говореше премиерът Радев, не просто е тръгнал по склона, ами с тази икономическа политика той задължително ще падне в дерето", убеден е бившият премиер.