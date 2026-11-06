Пеканов: Бюджет 2027 е компромис между социалната политика и фискалната дисциплина

С Бюджет 2027 правим плавна фискална консолидация, но запазваме доходната и социалната политика с фокус върху семействата с деца, учителите и младите лекари, както и осигуряваме условия за икономически растеж чрез инфраструктурни проекти и инвестиции в индустриално развитие. Това написа във Фейсбук вицепремиерът Атанас Пеканов след представянето на държавния бюджет за 2027 година от премиера Румен Радев и вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в УНСС.

Пеканов описа основните параметри на Бюджет 2027, като акцентира върху увеличението на социалните плащания и доходите, съкращаването на разходите в държавната администрация и мерките за стимулиране на икономическия растеж. По думите му проектът предвижда плавна фискална консолидация, без да се изоставя социалната политика. Пеканов посочва, че сред приоритетите са подкрепата за семействата с деца, учителите и младите лекари, както и инвестициите в инфраструктура и индустриално развитие.

Ето целия му пост:

Социалните мрежи изгубиха мястото си на сцена за дебати и обмяна на мнения, затова едва ли ще променя нечие мнение. Но ето някои от реалните и важни елементи на Бюджет 2027, който беше представен преди малко.

С Бюджет 2027 правим плавна фискална консолидация, но запазваме доходната и социалната политика с фокус върху семействата с деца, учителите и младите лекари, както и осигуряваме условия за икономически растеж чрез инфраструктурни проекти и инвестиции в индустриално развитие.

Социалната подкрепа за семействата се засилва, за да е адекватна на огромния ценови натиск през тази година:

Детските помощи за отглеждане на деца нарастват с 18,5%.

Еднократната помощ при раждане на дете скача с 56% - от 191 евро на 300 евро.

При връщане на работа през втората година майчинството се вдига с 25 процентни пункта - както искаха много партии доскоро.

Прилагаме ново данъчно облекчение за детско развитие, което спестява на семействата до 200 евро на година.

Месечните помощи за деца с увреждания се повишават с до 704 евро.

Данъчните облекчения за деца се вдигат с по 63% и вече ще бъдат 5000, 10 000 и 15 000 евро от данъчната основа, а тези за деца с увреждания се удвояват.

Пенсиите и заплатите на учителите се повишават съответно със 7,8% и с 7,5%.

Стипендиите за ученици се повишават с 20% след много години застой, а тези за докторанти - с 12,6%.

Осъвременяват се редица плащания в сферата на социалното подпомагане.

Очевидно е в същото време, че намаляваме разходите. От 41% и 44% от БВП през 2025 и 2026 г. те стабилно ще паднат обратно до 38% в следващите три години.

Оптимизация в държавната администрация - за първи път от години имаме реални съкращения: 5042 щатни бройки, включително в сектор „Сигурност" и в МВР.

Замразяват се заплатите в сектор „Отбрана" и в МВР, които скачаха ударно през последните години и натоварваха бюджета със стотици милиони.

Намаляваме заплатите и броя на членовете на бордовете там, където в държавните дружества е имало огромни възнаграждения.

Консолидираме териториални структури, където те се дублират.

Ограничаваме завишените цени на обществените поръчки със СИГМА и строг контрол на договорите.

Орязват се нереалистични капиталови разходи.

Ще бъде проведена оптимизация и ще бъдат спрени фалшивите ТЕЛК решения.

Отвързва се автоматичният механизъм за индексация на минималната работна заплата, срещу който бизнесът се оплаква, като в същото време запазваме балансирано увеличение на МРЗ от близо 7%.

На фона на всичко това продължават и мерките за стимулиране на икономическия растеж:

Увеличава се прагът за регистрация по ДДС - до 60 хиляди евро догодина и по-нагоре в следващите години.

Въвеждаме нови данъчни облекчения - амортизация за инвестиции в наука и развойна дейност.

Заделени са средства за насърчаване на инвестициите и развитие на индустриални зони и паркове.

Чрез законови промени и международни партньорства отключваме частен капитал за важните и големи инфраструктурни проекти, за да не тежат те на държавния бюджет.

Бюджетът със сигурност не е перфектен, защото такъв няма.

Държавният бюджет е внимателно балансиране между различни виждания - леви и десни, за централизация и за децентрализация, за повече пазар и за повече държава. Вярвам, че с този бюджет сме успели, в условията на фискални предизвикателства, да оптимизираме редица разходи, да гарантираме социалната и доходната политика, както и да защитим условията за икономически растеж.

Повярвайте ми, озлоблението помежду ни, както през 90-те, няма да ни доведе доникъде като общество. Тези, които ви убеждават, че ще излизаме от ЕС и НАТО, че ще се връща комунизмът и централното планиране, не го правят, за да ви осведомят или предпазят от нещо, а за да ви използват. Не се поддавайте на това.

Запознайте се и сами с детайлите по бюджета, тъй като той касае всички ни, в презентацията в коментари.