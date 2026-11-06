Илин Димитров: През 2027 г. туризмът ни ще има двойно повече средства за реклама

Проектобюджетът предвижда близо 24 млн. евро, като само увеличението за тази година надхвърля общия ръст от създаването на министерството досега

Министерството на туризма подготвя дългоочаквана реформа, която отговаря на настояванията на туристическия бизнес за по-силна държавна подкрепа, по-добра свързаност и реални резултати от средствата за реклама. Проектобюджетът за 2027 г. предвижда допълнителни 10 млн. евро за нов механизъм за реклама и свързаност, с което средствата за популяризиране на България нарастват двойно спрямо 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

За първи път министърът на туризма защитава в проектобюджета подобен финансов ресурс и нов модел за неговото използване, изграден върху пряко партньорство с авиокомпании и водещи международни туроператори. Целта е рекламата на България да бъде пряко обвързана с разкриването на нови въздушни линии, увеличаването на туристическите потоци и удължаването на сезона. Така държавата преминава от традиционно финансиране на рекламни дейности към целенасочени инвестиции в достъпността и конкурентоспособността на българските дестинации.

„Чухме гласа на туристическия бизнес и отговаряме с конкретни действия. България има огромен потенциал и работим той да се превърне в повече полети, туристи и реални приходи за бизнеса и местните общности. Всяко вложено евро трябва да носи измерим резултат", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Сред предвидените промени е и реформа на туристическия данък, чрез която най-малко 50% от приходите да бъдат насочвани към реклама и свързаност на съответната дестинация. Местният бизнес и общностите ще участват в определянето на приоритетите, а разходването на средствата ще бъде публично.

Паралелно с това се подготвя свързване на туристическите регистри и засилване на контрола върху краткосрочното настаняване. Очакванията са през 2027 г. да бъдат отчетени допълнително между 500 хиляди и 1 милион нощувки спрямо 2026 г., което ще увеличи местните приходи и ще създаде по-справедливи условия за конкуренция.

Реформите предвиждат и развитие на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, чието създаване беше обявено през септември. Чрез анализи и измерими показатели тя ще подпомага решенията за развитието на сектора.

Продължава и работата по създаването на Туристически гаранционен фонд, който да осигури допълнителна защита на пътуващите при неплатежоспособност на туроператор. В партньорство с вече учредената Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, ще се работи за по-тясна връзка между образованието и потребностите на бизнеса.

„Работим за това до 2030 г. да удвоим броя на чуждестранните туристи и да увеличим прекия принос на туризма към брутния вътрешен продукт с поне два процентни пункта. Това изисква последователни реформи, инвестиции и истинско партньорство с бизнеса", подчерта министър Димитров.

Нормативните промени са планирани на три етапа - първи пакет през ноември 2026 г., допълнителни мерки и подготовка на Туристическия гаранционен фонд до януари 2027 г., както и комплексни решения за националните курорти, категоризацията, морските плажове и данъчното облагане до юни 2027 г.

Подробности за финансовата рамка и предвидените реформи в туризма през 2027 г. можете да видите тук.