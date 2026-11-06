Министерството на финансите публикува законопроекта за бюджета

Министерството на финансите публикува на официалния си сайт проекта на държавния бюджет за 2027 г., както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027–2029 г., която съдържа мотивите към законопроекта.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев представиха в УНСС основните параметри на финансовата рамка за следващата година.

Според есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж ще достигне 2,5% през 2027 г. За следващите две години очакванията са за 2,4% годишно. Средногодишната инфлация се прогнозира на 4% през 2027 г., 2,6% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Постепенно свиване на дефицита по консолидираната фискална програма (КФП) е заложено в средносрочната прогноза. От очакваните 5,5% от БВП през 2026 г. той трябва да намалее до 3,5% през 2027 г., 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП ще се движат между 35,6% и 36,1% от БВП за периода 2027–2029 г. В същото време разходите постепенно ще намаляват, като прогнозният им дял е в диапазона от 39,6% до 38% от БВП.

За сектор „Държавно управление" е предвидено намаление на дефицита с 0,8 процентни пункта през 2027 г. до 4,2% от БВП. През 2028 г. той трябва да достигне 3,5%, а през 2029 г. – 2,8% от БВП. Очакваният ръст на нетните разходи, финансирани на национално ниво, е 0,7% през 2027 г., 3,4% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Държавният дълг се очаква да нарасне до 44,3 млрд. евро през 2027 г., което представлява 31,4% от БВП. Прогнозата за 2028 г. е за 50,7 млрд. евро (33,6% от БВП), а за 2029 г. – 56,7 млрд. евро (35,5% от БВП). Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е определен на 2,6 млрд. евро.

Данъчната политика за следващите три години ще бъде насочена към запазване на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, ограничаване на данъчните злоупотреби и гарантиране на дългосрочна фискална устойчивост, посочват от финансовото министерство.

Една от предвидените промени е свързана с пренасянето на данъчни загуби. Те ще могат да се приспадат последователно през следващите 10 години до пълното им изчерпване, като за една година размерът на приспаднатите загуби няма да може да надвишава 70% от положителния данъчен финансов резултат.

За периода 2027–2029 г. се предлага и ускорена данъчна амортизация на технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Максималната стойност на ваучерите за храна ще бъде увеличена на 200 евро. Сегашният необлагаем праг от 102,26 евро се запазва, а общата годишна квота за ваучери ще достигне 1,5 млрд. евро.

В проекта е заложен и еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори за финансовата 2027 г. Предвижда се също увеличение на алтернативния данък за игралните автомати, игралните маси и останалото игрално оборудване в наземните игрални зали и казината.

По-високи ще бъдат и данъчните облекчения за деца. При едно дете размерът им ще достигне 5000 евро, при две – 10 000 евро, а при три и повече – 15 000 евро. За дете с увреждане облекчението ще бъде 12 000 евро.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще покрива разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Размерът му ще бъде до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две и до 6000 евро за три или повече деца.

Друга промяна предвижда акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с двигател с вътрешно горене и мощност, равна на или над 250 киловата. Изцяло електрическите автомобили няма да попадат в този режим.

Прагът за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) също ще се повишава поетапно. От 1 януари 2027 г. той става 60 000 евро, от 1 януари 2028 г. – 70 000 евро, а от 1 януари 2029 г. – 75 000 евро. Предвижда се и задължително електронно фактуриране при местните доставки.

Промени са заложени и при определянето на данъчните оценки на недвижимите имоти. Базисните данъчни стойности ще бъдат актуализирани на етапи – с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

Ще продължи и изпълнението на акцизния календар за 2026–2028 г., който предвижда постепенно увеличение на ставките за тютюневите изделия. Новите размери на акцизите ще влязат в сила от 1 март 2027 г. и от 1 януари 2028 г.

В осигурителната политика за периода 2027–2029 г. се предвижда запазване на размерите и съотношенията на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивата от 2026 г.

От 1 януари 2027 г. обаче ще се промени разпределението на осигурителните вноски между работодателите и осигурените лица за държавните служители по Закона за държавния служител и за работещите по Закона за съдебната власт. За 2027 г. е предвидено възнагражденията им да бъдат компенсирани.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще нарасне до 660 евро от 1 януари 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица ще бъде съответно 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Сред мерките за ограничаване на бюджетните разходи е целогодишното прилагане на намалението с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала. То е в сила от 1 септември 2026 г.

От това намаление са изключени делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор „Сигурност" и лечебните заведения. За тях се запазват достигнатите размери на индивидуалните основни заплати.

От 1 януари 2027 г. се предвижда съкращаване с до 10% на разходите за заплати и възнаграждения в системата на Министерството на вътрешните работи и силовите ведомства.

Държавната субсидия за политическите партии ще остане 3 евро за всеки получен действителен глас и през 2027 г.

Пакетът от мерки включва още засилване на контрола върху разходите за лична помощ и обезщетенията за безработица, консолидиране на публичните разходи за здравеопазване и оптимизиране на капиталовите разходи по Националната програма за енергийна ефективност.

Не се предвижда увеличение на разходите за персонал чрез механизми за индексация на възнагражденията, обвързани с ръста на средната брутна работна заплата или на минималната работна заплата.

Прогнозният размер на минималното възнаграждение е 660 евро през 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г.

От 1 януари 2027 г. се планира увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет. Изключение ще има за изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, които са в сектор „Отбрана и сигурност".

За увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5% от началото на 2027 г. са предвидени 170,5 млн. евро.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременявани от 1 юли всяка година по т.нар. швейцарско правило. За увеличението през 2027 г. са заложени 552,6 млн. евро.

В бюджета са предвидени 72,5 млн. евро за повишаване на размерите на девет от общо 12 вида семейни помощи за деца. Освен това доходните критерии за достъп до тези помощи ще бъдат увеличени с 35 евро.

Допълнителни 114,3 млн. евро са разчетени за по-високи социални плащания във връзка с новия размер на линията на бедност, която през 2027 г. ще бъде 443 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще бъде увеличено за първи път от 2023 г. насам. Вместо досегашните 398,81 евро то ще достигне 450 евро.

Ще нарасне и минималното дневно обезщетение за безработица – от 9,21 евро на 13 евро.

В проекта са заложени още 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания по бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За компенсации по програмите за временно облекчаване на цените на електроенергията чрез бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система" са предвидени 634,9 млн. евро.

Разходите за отбрана ще представляват 2,23% от БВП през 2027 г., като делът им ще нарасне до 2,55% през 2029 г.

Капиталовите разходи в проекта на държавния бюджет за 2027 г. са в размер на 6,0186 млрд. евро. От тази сума 3,6284 млрд. евро са предвидени за национално финансиране, а 2,3902 млн. евро – за европейско финансиране, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Приоритетните стратегически инвестиционни проекти са включени в специална програма за периода 2027–2029 г. – „Програма за приоритетни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2027–2029 г.". Финансирането им ще бъде в рамките на утвърдените капиталови разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Продължава и разплащането по проектите от Инвестиционната програма за общински проекти, която стартира през 2024 г. За 2027 г. по нея е предвиден общ ресурс от 600 млн. евро.