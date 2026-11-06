Туристическият бранш: Оценяваме високо почти двойното увеличение на парите за реклама в бюджета за догодина

Националният борд по туризъм изразява пълна подкрепа за проекта на държавния бюджет за 2027 година в частта за сектор Туризъм. Това е бюджет, който признава ролята на туризма като структуроопределящ отрасъл на националната икономика, се казва в становище на борда, който обединява големите инвеститори в бранша.

"През годините многократно провеждахме срещи, представяхме позиции и аргументи за необходимостта от промяна на финансовия ресурс на министерството на туризма и модела, по който той се реализираше, и сега наистина се осъществява реформаторска промяна. Затова оценяваме като изключителен успех за министър Илин Димитров и неговия екип разработването на механизма за насърчаване на свързаността и реклама. Средствата по програмата за национална туристическа реклама и международно сътрудничество се увеличават почти двойно. Новите целеви 10 млн. евро за механизма представляват над 130 % от целия нетен ръст на рекламната програма през 2015–2026 г.", се казва в становището на организацията.

Механизмът за свързаност и реклама ще осигури на България много силни конкурентни предимства, чрез които от една страна ще разширим присъствието си на традиционните пазари, а от друга ще се позиционираме като привлекателна туристическа дестинация там, където все още не ни познават добре. Но това е голяма отгорворност и за всички нас като представители на бранша, а именно да фокусираме внимание си върху качеството на туристическите продукти, които предлагаме, се казва още в становището.

За бизнеса успехът зависи от едновременното реализиране на реформите. Свързаността и рекламата привличат гости. Свързаните регистри и контролът върху краткосрочното настаняване защитават коректните предприятия и увеличават събираемостта. Реформата на туристическия данък насочва тези приходи към реклама и свързаност на дестинациите. Обсерваторията ще насочва подобряването на качеството, а гаранционният фонд ще осигурява допълнителна защита за пътуващите с туристически пакет при неплатежоспособност на туроператор.

Само като обща система тези промени могат да дадат очаквания резултат.

Заложеният проект на бюджет предпоставя нов кръг от възможности, транспортна достъпност, професионална експертиза, интелектуален и креативен капацитет, които да бъдат насочени към формиране на нова визия, комуникационна стратегия и модерен маркетинг на страната ни като спокойна и сигурна дестинация, която предлага туристическо разнообразие 365 дни в годината.

Особено високо оценяваме поставянето на данните в основата на управлението. Обсерваторията и партньорството с висшите училища ще свързват информацията за пазара и качеството с резултатите от публичните разходи. Това означава по-обосновани решения за държавата и по-добро планиране на инвестициите за бизнеса. Виждаме в този подход възможност туризмът да зададе нов стандарт за управление в целия държавен сектор.

Бизнесът има готовност за активно партньорство в процеса на развитие на целите, поставени със създаването на Съвета по реформи към министерството на туризма, Асоциацията на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, Обсерваторията за качеството в туризма и други новаторски инициативи, които вече стартираха и ще се разгърнат в бюджетната 2027 година.