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Гълъб Донев реже парите за дрехи на чиновниците, забрани им коледните партита

Виктор Иванов

Виктор Иванов

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета. Снимка: Юлиян Савчев

Чиновниците няма да получават допълнителни пари за представително облекло през 2027 година. Това ограничение важи и съдиите и прокурорите.

Това предвижда текст от проектозакона за държавния бюджет за 2027 година, който бе публикуван тази вечер от министерството на финансите.

По този начин чиновниците ще загубят по около 250 евро допълнително към заплатата си, които досега им се даваха за покупка на дрехи. При магистратите загубата е още по-голяма, тъй като в съдебната система досега се даваха до около 2400 евро допълнително за покупка на представително облекло. Вицепремиерът Гълъб Донев все пак е допуснал изключение за съдиите и прокурорите. Те ще могат да получат до 500 евро за покупка на нова тога за съдебната зала.

Въвежда се и пълна забрана за организирането на всякакви празненства, включително коледни и новогодишни партита от бюджетните организации. А работните семинари и срещи задължително ще трябва да се провеждат в административни сгради.

Тези мерки са част от общото спестяване от 10% на разходите за персонал. Все пак чиновниците ще получат по 5% увеличение на заплатите си от началото на 2027 година, а учителите 7,5%. Те обаче ще започнат да плащат част от осигуровките си, които до момента напълно покриваше държавата. В бюджета е предвидено, че тези осигуровки ще бъдат компенсирани, така че чистата сума на заплатата им да не падне под тази от 2026 година.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на бюджета.

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