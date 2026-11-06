Георги Кадиев: „Топлофикация София“ умишлено се води към фалит, за да бъде продадена

„Топлофикация – София" умишлено се води към фалит, за да бъде впоследствие продадена. Това съмнение изрази финансистът и бивш председател на Съвета на директорите на дружеството Георги Кадиев пред БНР. Той добави, че не вижда ефективни действия за овладяване на задълженията, които според него вече възлизат на 1,2 млрд. евро.

Кадиев припомни, че когато поема ръководството на борда през 2009 г., дълговете на столичната топлофикация са били 100 млн. лева. Като една от основните причини за последвалото им нарастване той посочи начина, по който се формират цените. Дружеството купува природен газ от „Булгаргаз" на цена, която се актуализира всеки месец, докато цената на парното, което продава, остава фиксирана за цяла година.

Според финансиста трудно би се намерил инвеститор, готов да купи цялото дружество заради огромните задължения и необходимостта от сериозни инвестиции в топлопреносната мрежа. По думите му обаче е възможно да има интерес към отделни негови активи, най-вече към когенерационните мощности, които произвеждат едновременно топлинна и електрическа енергия.

При продължаване на сегашния модел Кадиев очерта два възможни сценария. Единият е след няколко години столичани да останат без парно. Другият е „Топлофикация – София" да продължи да натрупва неплатени задължения към „Булгаргаз", като в крайна сметка финансовата тежест бъде прехвърлена върху държавата.

Природният газ формира около 70% от разходите на дружеството, затова според Кадиев преструктурирането му само по себе си няма да реши проблемите, ако цената на горивото остане висока. Като възможни мерки за намаляване на разходите той посочи два варианта – възобновяване на отпадналия проект за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „София" и водене на преговори с Европейската комисия за получаване на изключение, което да позволи на дружеството да използва руски газ.

Кадиев обясни, че след поскъпването на природния газ „Булгаргаз" ще издава по-високи фактури, които „Топлофикация" отново няма да може да плаща. Така недостигът в газовото дружество може да бъде компенсиран със средства от Българския енергиен холдинг, осигурени от държавния бюджет или чрез държавно гарантирани заеми.

Финансистът подчерта, че проблемът се повтаря още от 2009 г. и според него досега нито един кмет на София не е успял да намери решение, което да осигури по-евтин природен газ за столичната топлофикация.