Опозицията видя в бюджета нови дългове и обедняване (Обзор)

Липсвали мерки за овладяване на инфлацията и подкрепа на бизнеса

Нов дълг, растящи цени и обедняване на българите - около това се обедини опозицията в критиките си към проектобюджета за 2027 г. Според ГЕРБ, ДПС, ДБ, ПП и “Възраждане” предложената от правителството план-сметка не съдържа реални мерки за овладяване на инфлацията и подкрепа на бизнеса, а залага на увеличаване на финансовата тежест върху хората и предприятията.

“Този бюджет предлага по много от същото и по-точно трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, с икономическите процеси, абсолютно никаква с вдигането на цените”, посочиха от “Възраждане”, които първи зададоха тона на критиките в петъчния ден. Според Цончо Ганев бюджетът по нищо не се различава от този на правителството на ГЕРБ и изрази възмущението си, че е заложено рекордно вдигане на външния дълг.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ пък предупреди, че за хората имало увеличаване на данъците и обедняване.

“Очаква се документът официално да бъде внесен в Народното събрание, където ще бъде подложен на детайлен анализ. Българските граждани обаче следва да са наясно, че предложеният курс носи със себе си нов дълг от 8,6 милиарда лева,

по-високо данъчно и осигурително тегло и продължаваща инфлация,

която намалява реалната покупателна способност на населението”, предупреди тя. И добави, че по време на управлението на правителството с премиер Росен Желязков през 2025 г. при липсата на висока инфлация и без драстични ценови скокове на горивата и енергията, в държавния бюджет бяха събрани 14 млрд. лева, или 7 млрд. евро повече приходи спрямо предходната година - постижение, което управляващите трудно биха повторили с настоящата си политика. А колегата ѝ Красимир Вълчев се възмути, че цялото мероприятие приличало по-скоро на партийно събрание.

“Това е по-лош бюджет от този през 2025 г. и ни

връща към спомените от бюджета на Жан Виденов

Хората, които тогава фалираха България, искат отново да влезе в спиралата от нови дългове, големи бюджетни дефицити и нисък ръст на брутния вътрешен продукт. Тогава Иван Костов реши проблема, а сега управляващите са на път отново да направят голямата беля”, реагираха остро и от “Демократична България”.

Според Мартин Димитров това е бюджет на страшно свличане и на изключително тежка зима - зима на излъганите надежди. По думите му хората очаквали по-добри цени, а вместо това ще получат тежко нарастване на инфлацията и цените. От партията призоваха правителството да оттегли бюджета, да го преработи и да предложи такъв с много по-нисък дефицит.

“В текста на проекта са заложени множество чудесни пожелания - за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект, проектирани с хоризонт от 50 години напред. Всичко това звучи прекрасно, но българските граждани имат един много по-екзистенциален въпрос: как следващия месец ще си платят сметките?”, реагираха и от ДПС.

Според зам.-председателя на ПГ на ДПС Айтен Сабри всички предложени мерки водят дотам, че покупателната способност на населението намалявала с всеки изминал ден - липсвали каквито и да било антиинфлационни и икономически мерки в подкрепа на бизнеса и всичко това тласкало хората към прогресивно обедняване.

От “Продължаваме промяната” пък обърнаха внимание,че предвижданите параметри в социалния сектор показвали пълно разминаване между официално обещаните увеличения и реалната инфлационна среда. “Правителството залага покачване на пенсиите със 7,8%, но това се случва при едновременен ръст на линията на бедност с 14%”, коментира бившият премиер Николай Денков. От партията определиха бюджета като такъв на бедността и рецесията.