Сиренето с много вода става "саламурен млечен продукт", кашкавалът - само от българско мляко

За кашкавала, при който се използват готови или замразени млечни полуфабрикати, се въвежда отделно наименование - „полутвърдо жълто сирене"

Максималното водно съдържание на бялото саламурено сирене се намалява от 60 на 58%



Нови изисквания за производството и наименованието на бялото саламурено сирене и кашкавала, предлага земеделското министерство. С промените в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, която ведомството пусна за обществено обсъждане, се цели наименованията на щанда да отразяват по-точно състава и начина на производство на храните. Общественото обсъждане ще продължи до 7 декември.

"24 часа" първа описа по-подробно промените, които ще предложи министерството. Още преди месец съобщихме, че в наредбата ще е записано, че при бялото саламурено сирене се предвижда минималното количество сухо вещество да нарасне от 40 на 42%, което означава, че водата в сиренето не трябва да надвишава 58%, за да може то да се продава с това наименование. Иначе казано, ако един продукт съдържа повече от 58% вода, той вече няма да се нарича "сирене".

Досега такива продукти се наричаха „сирене с повишено водно съдържание". Сега от министерството предлагат да бъде заменено със „саламурен млечен продукт".

"По този начин държавата цели да прекрати практиката потребителите да купуват вода под формата на сирене, без това да забранява производството на подобни артикули, стига те да са ясно и коректно етикетирани", обясни пред "24 часа" зам.-министърът на земеделието Крум Неделков.

Важни изменения се предвиждат и при изискванията за кашкавала, като целта е да се запазят традиционните му характеристики и технология на производство. Според новата дефиниция, кашкавалът ще трябва да се произвежда чрез непрекъснат процес - започва с термична обработка на млякото и завършва в рамките на работния ден. Тоест няма да се допуска използването на междинни продукти като калиата, сиренина или други полуфабрикати.

За изделията, при които се използват подобни полуфабрикати, се въвежда отделно наименование - „полутвърдо жълто сирене". Така тези продукти няма да бъдат изключени от пазара, но ще трябва да се предлагат в различна категория, а не като кашкавал.

Предвидена е и възможност за продажба на вече произведените количества по старите правила. Саламурените сирена с повишено водно съдържание и кашкавалите, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на промените, ще могат да се продават до изчерпване на наличностите, но за срок не по-дълъг от четири месеца след това.

Новите изисквания ще започнат да се прилагат 14 дни след обнародването на постановлението в „Държавен вестник".