Кристалина Георгиева: Има риск от забавяне на икономическия растеж заради AI

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Централните банки по света ще трябва да отчетат възможността за забавяне на икономическия растеж, подхранван от бума на изкуствения интелект, когато определят следващите си действия в борбата с инфлацията. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ съмненията около устойчивостта на инвестиционния бум в изкуствения интелект и високите пазарни оценки вече оказват влияние върху финансовите пазари в световен мащаб, пише БТА.

„Наблюдаваме възходи и спадове и вероятно тази тенденция ще продължи", заяви Георгиева пред стотици присъстващи в централата на МВФ във Вашингтон. Тя предупреди, че подобна нестабилност ще затрудни работата на централните банки в момент, когато рисковете за ценовата стабилност се увеличават.

Коментарът ѝ идва на фона на силни сътресения на фондовите пазари. Вчера технологичният индекс Nasdaq Composite регистрира най-големия си еднодневен спад от април 2025 г. заради опасения от по-строг регулаторен контрол върху изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни след убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.

Nasdaq Composite се понижи с 5,5%, а Nasdaq 100, който обхваща големи нефинансови компании, загуби 6,4% от стойността си. Разпродажбата заличи около 2,5 трилиона долара от пазарната капитализация на компаниите в Nasdaq 100.

Събитията на фондовите пазари, заедно с хакерската атака срещу криптоборсата „Байненс" (Binance), оказаха натиск и върху криптовалутите. Биткойнът поевтиня до 74 795,8 долара днес, достигайки най-ниското си равнище от средата на септември.