Кристалина Георгиева: Има риск от забавяне на икономическия растеж заради AI

Централните банки по света ще трябва да отчетат възможността за забавяне на икономическия растеж, подхранван от бума на изкуствения интелект, когато определят следващите си действия в борбата с инфлацията. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.
По думите ѝ съмненията около устойчивостта на инвестиционния бум в изкуствения интелект и високите пазарни оценки вече оказват влияние върху финансовите пазари в световен мащаб, пише БТА.
„Наблюдаваме възходи и спадове и вероятно тази тенденция ще продължи", заяви Георгиева пред стотици присъстващи в централата на МВФ във Вашингтон. Тя предупреди, че подобна нестабилност ще затрудни работата на централните банки в момент, когато рисковете за ценовата стабилност се увеличават.
Коментарът ѝ идва на фона на силни сътресения на фондовите пазари. Вчера технологичният индекс Nasdaq Composite регистрира най-големия си еднодневен спад от април 2025 г. заради опасения от по-строг регулаторен контрол върху изкуствения интелект и изграждането на центрове за данни след убедителната победа на демократите на междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс.
Nasdaq Composite се понижи с 5,5%, а Nasdaq 100, който обхваща големи нефинансови компании, загуби 6,4% от стойността си. Разпродажбата заличи около 2,5 трилиона долара от пазарната капитализация на компаниите в Nasdaq 100.
Събитията на фондовите пазари, заедно с хакерската атака срещу криптоборсата „Байненс" (Binance), оказаха натиск и върху криптовалутите. Биткойнът поевтиня до 74 795,8 долара днес, достигайки най-ниското си равнище от средата на септември.