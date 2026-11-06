„Diversity Drives High Performance“ събра близо 100 представители на бизнеса около темата за многообразието като двигател на високите резултати

Крис Бритън, международен лектор и People Experience Director в Reward Gateway | Edenred, включен в класацията HR Most Influential 2026 на HR Magazine, беше основен лектор на събитието „Diversity Drives High Performance“, организирано от LEAD Network Bulgaria Chapter в София.

На 28-ми октомври близо 100 гости от различни компании и индустрии се включиха във форума, посветен на темата за разнообразието, принадлежността и психологическата сигурност и как те могат да допринасят за по-силни екипи и по-добри бизнес резултати. Крис Бритън гостува по покана на българската семейна компания „Фантастико груп“, съосновател и член на LEAD Network Bulgaria Chapter, по повод 35-годишнината на компанията.

В лекцията си „Different by Design: How Diversity Drives High Performance“ Крис Бритън постави акцент върху връзката между разнообразието, чувството за принадлежност и високата ефективност. Сред представените данни беше тенденцията, че едва 20% от служителите в световен мащаб се чувстват ангажирани в работата си, което е най-ниското ниво от 2020 г. насам. Според Gallup, State of the Global Workplace 2026, ниската ангажираност води до около 10 трилиона долара загубена продуктивност, или приблизително 9% от световния БВП. Крис Бритън подчерта, че присъствието на различни хора в един екип не гарантира автоматично по-добри резултати. Истинската стойност се появява, когато организациите създадат среда, в която различните гледни точки се чуват, хората се чувстват приети и имат увереността да допринасят пълноценно. Сред практическите му препоръки към лидерите бяха да слушат преди да споделят собственото си мнение, да дават пространство и на по-тихите хора в екипа и да създават възможности различните поколения да учат едни от други.

Бизнес перспективата беше продължена от панелната дискусия „Аз съм различен. И това е моята суперсила“, модерирана от Георги Ненов, създател и водещ на подкаста „Свръхчовекът“. На сцената застанаха три дами с различен личен и професионален опит.

Биляна Савова, основател на фондация „МС - Мога Сам“ и платформата Plan to Be, говори открито за живота с хронично заболяване, устойчивостта и необходимостта организациите да създават среда, в която хората могат да останат активни професионално, без да бъдат принудени да избират между здравето и кариерата си.

Стефка Костова, оператор „Въвеждане на данни“ във „Фантастико груп“, сподели как доверието, подкрепата и приобщаващата работна среда могат да дадат възможност на човек да развие способностите си и да разгърне своя потенциал.

Петя Савова, креативен директор и основател на SHED - The Highlancers Collective, говори открито за собствените си различия и за предизвикателствата да намериш приемане в професионалната среда, без да загубиш индивидуалността си. Нейната история показа как нестандартният начин на мислене, който невинаги е лесно разбран или приет, може да се превърне в професионална сила.

Дискусията обърна внимание и на една често пренебрегвана реалност: не всичко, през което преминават хората в един екип, е видимо.

„Днес повече от всякога организациите в България имат нужда от хора с различен опит, житейски истории и гледни точки. Макар че разнообразието понякога носи нови предизвикателства, то създава и нови възможности. С това събитие искахме да покажем как разнообразието, в съчетание с приобщаваща среда, ни помага да превръщаме предизвикателствата във възможности за развитие както на организациите ни, така и на самите нас като лидери. Историите, които чухме, показаха, че когато положим усилие да разберем гледната точка на другия, изграждаме доверие и помагаме на хората да разгърнат най-добрата версия на себе си. Именно така разнообразието се превръща в двигател на високите резултати“ , каза Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България, съпредседател на LEAD Network Bulgaria Chapter.

Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ-96 ЕАД и съпредседател на българския клон на организацията, връчи специален плакет в знак на признание към „Фантастико груп“ за подкрепата на компанията при създаването на LEAD Network Bulgaria Chapter.

„Историята на „Фантастико“ е вдъхновяващ пример за визионерство, предприемачески дух и лидерство. Благодарна съм, че именно те бяха сред първите, които през 2024 г. повярваха в идеята за създаването на LEAD Network Bulgaria Chapter и я подкрепиха от самото начало. Вярвам, че историята на „Фантастико“ заслужава един ден да намери своето място в учебниците по бизнес като пример за успешното развитие на българска семейна компания“, сподели Дарина Стоянова и благодари за домакинството на събитието в JoyStation.

Специален гост на вечерта беше Михай Табаку, Chapters Manager в LEAD Network Europe, който представи пред българската общност акценти от конференцията на организацията в Дъблин през октомври.

Идънред България, NielsenIQ, Reward Gateway | Edenred и „Фантастико“ обединиха усилията си в разработването на концепцията, съдържанието и реализацията на инициативата.

Събитието беше подкрепено и от MyChoice Catering, Nestlé България и Anet foto.