Колко са парите в държавата и как ще ги харчим (Обзор, графика)

Министри, полицаи и военни със замразени заплати, за да има за пенсии и млади семейства

Задължават кметовете да събират стари данъци и такси

Забраняват коледните партита, развлекателни и спортни събития

Въвеждат нови мерки срещу фалшивите ТЕЛК

Режат бонусите на висши чиновници, а раздутата администрация ще се свие само с 5000 бройки

Най-голямото увеличение и в бюджета за догодина ще е за пенсионерите. От 1 юли те ще вземат със 7,8% повече по швейцарското правило. Минималната ще е 374,62 евро, а средната ще стигне 587,7 евро. Този път правителството ще увеличи и максималната пенсия до 1874 евро. За сметка на това няма да има и стотинка увеличение за заплатите в МВР, Министерството на отбраната и НСО. Разходите за възнаграждения в останалите бюджетни сектори ще се повишат с 5%. Единствено заплатите на учителите ще се вдигнат с по-висок процент – 7,5%.Това е заложено в сметките за държавните пари, представени от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев в УНСС в петък.

В момента финансите на държавата са като тежък камион с отказали спирачки, който върви надолу към пропастта, и ние трябва да го спрем и даже да обърнем посоката нагоре, обясни Радев.

Минималната заплата догодина ще е 660 евро, но отпадат всички автоматизми за обвързване на възнагражденията със средната. Според прогнозите 680 евро ще е минималната заплата за 2028 г. и 710 евро за 2029 г.

Пари освен от заплатите в МВР и отбраната ще се пестят и от бонуси при началниците. Така без допълнителни възнаграждения през следващата година ще са министрите, заместниците им, шефовете на агенции, членовете на бордовете и началниците на политическите кабинети. Чиновниците, които участват в бордове, няма да вземат допълнителни заплати.

Спират се и парите за представително облекло, а само съдиите ще имат по 500 евро за тоги.

Забраняват се и коледните партита и всякакви развлекателни и спортни събития, а работни срещи и семинари може само в административните сгради.

Ще бъдат съкратени 5042 щата в централната администрация, обяви още Румен Радев. Основната част от тях –

1928, ще бъдат освободени в МВР, като ще се тръгне от пенсионираните и тези с ТЕЛК

Следва земеделското министерство - 757, а 452 са в МРРБ.

Тези, които правиха разходи, сега ни казват “свивайте”. А вие защо не свихте? Казват “режете тази омразна администрация”, но ще застанат до първия съкратен и ще го поведат на бунт, каза Радев, обръщайки се към опозицията. И бе категоричен, че няма да допусне масови съкращения.

Административната реформа била сливане на агенции и дирекции с препокриваща се отговорност, опростяване на управленската верига, премахване на междинни звена. Така броя на държавните административни структури ще намалее от 260 на 220.

В публичните предприятия намаляваме бройката на членовете на бордове от 5 на 3. Заплатите ги намаляваме чувствително. Премахнахме одитните комитети там, където не се изискват по закон, каза още Радев.

Кметовете ще имат задължението да съберат стари данъци и такси.

Ще продължим да защитаваме интересите на хората с увреждания, но ще сме безкомпромисни към фалшиви ТЕЛК-ове и вече имаме механизми за скрининг, за установяване, пресичане и недопускане в бъдеще.

Ако продължаваме с този темп, след 10 г. всеки българин ще бъде с ТЕЛК

Предвидени са 493 млн. евро повече в бюджета на здравната каса, а в държавния бюджет – 50 млн. евро за изграждането на Националната детска болница. 30 млн. евро са отделени за повишаване на заплатите на младите лекари специализанти, като възнагражденията на тези по държавна поръчка ще достигнат 1900 евро при 1550 евро сега. Специализантите по медицина платено обучение ще получат по 350 евро.

Приоритет на правителството ще бъде и образованието. Стипендиите на учениците в гимназиален етап ще се вдигнат с 20%. Над 44 млн. са отделени за транспорт на учениците. Още 36 млн. са за безплатни учебници и помагала. 19,5 млн. евро - са за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития.

Ваучерите за храна ще са до 200 евро и, както досега, до 102 евро ще са необлагаеми, а над тази сума - със 7% данък.

Няма да изоставим най-нуждаещите се в кризата. В социалната сфера ще има чувствително повишение - 245 млн. евро повече спрямо тази година, каза още министър-председателят.

Освен увеличението на пенсиите - най-големият скок ще бъде при помощите за семействата. Майчинството през втората година ще е 450 евро, а ако се върнат по-рано на работа, обезщетението ще е 75%. Предвидени са и данъчни облекчения за семействата. Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро.

Какви са останалите нови социални параметри

Пакет "семейство"

-Майчинството през втората година - 450 евро

- Ако се върнат по-рано на работа - ще получат 75% от обезщетението

Детските

- За едно дете - 30 евро

- За две деца - 65 евро

- За три деца -100 евро

Еднократната помощ за дете от 1-и до 4-и клас и дете в 8-и клас - 175 евро

Еднократна помощ при бременност - 165 евро

Еднократни помощи при раждане

- За първо дете - 300 евро

- За второ дете - 720 евро

- За трето дете - 360 евро

Намаляване на данъчната основа

- За едно дете - 5000 евро

- За две деца - 8000 евро

- При дете с увреждане – 10 000 евро.

Данъчен пакет „Училище" за допълнително намаление на данъчната основа

- За едно дете с - до 2000 евро

- За две деца - до 4000 евро

- За три деца - до 6000 евро

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице от 276,10 на 660 евро

Всички нови социални промени очаквано ще са за сметка на осигуровките. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 660 евро, съответно за 2028 г. на 680 евро и за 2029 г. - на 710. Максималният осигурителен доход за всички лица се увеличава от 1 януари 2027 г. на 2400 евро, съответно 2500 евро от 1 януари 2028 г. и 2600 евро от 1 януари 2029 г.

Минималните осигурителни прагове също ще се вдигнат. С колко точно, ще стане ясно, след като представят и проекта за държавното обществено осигуряване.

От 1 август тази година част от чиновниците започнаха да плащат осигуровките си - 80% за сметка на работодателя (държавата) и 20% от служителя. Плановете бяха от 1 януари 2027 г. това разпределение на осигурителната вноска да стане 60% за сметка на работодателя и 40% - за служителя. Това също трябва да стане ясно от ДОО.

Разписано е обаче, че военните и полицаите също ще започнат да внасят част от осигурителните си вноски

Те бяха пропуснати през август. През 2027 г. общата лична вноска се увеличава от 1,47 на 3,67%, а делът на държавата намалява от 72,53% на 70,33%. За пенсии например личната вноска ще е 2,79%, а за работодателя - 53,01%.

За съдии и прокурори общата лична вноска през 2027 г. става 1,62% (при 0,65% за 2026 г.), а вноската на държавата е 31,38% (при обща от 33%).

Промяна при вноската за вторите пенсии няма

Запазва се размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто. Без промяна ще са и парите за здраве - 8%.

Трябва най-сетне да се възползваме от стратегическото си географско положение и да го превърнем в стратегическо предимство. Това означава логистични хъбове, транспортни услуги, свързаност, заяви още Радев. Премиерът отбеляза, че неслучайно председателят на Европейската комисия посочи именно България като домакин на предстоящата среща на върха за свързаността.

Всички магистрали в страната да бъдат довършени в рамките на до 2 мандата, даде още заявка премиерът. Това ще се случи с новия Закон за публично-частното партньорство, а за догодина са заложени рекордни 65 млн. евро за проектиране, за да започне реалното строителство по много от обектите. За сравение - ако те се изграждат само с публични средства, ще са ни необходими 50 години, изчисли Радев.

Важно е страната ни да се възползва от преимуществата на стабилната си енергийна мрежа и балансирания енергиен микс, от условията за ВЕИ и от факта, че България стана номер едно в света по капацитет на батерии за съхраняване на електрическа енергия на глава от населението.

Всичко това дава възможност да започнем да развиваме индустрии на бъдещето. Да стъпим на нашите традиции - за роботика и мехатроника, заяви Радев. По думите му тези мерки са част и от общите усилия да се гарантира стратегическата автономия на Европа и да се адресират новите предизвикателства.

Не подмина и мястото на България за развитието на европейските космически способности. Радев отбеляза постиженията на компанията “ЕндуроСат” през последните няколко години, които успяха да произведат и изведат в орбита три пъти повече малки сателити, отколкото всички европейски страни заедно. Предстои

в бившата авиобаза “Доброславци” да се разгърне един от най-големите индустриални паркове в Европа за

космически технологии, изследвания и развойна дейност

Тук ще отключим огромен потенциал,

Важно е да отключим предприемчивостта на българина.

Над 100 милиарда евро в момента спят в банките

С всичко това, което предлагаме, и много други нормативни промени, облекчения и стимули, нашата цел е преди всичко да помогнем на българския бизнес, да отключим инициативата на българина, все повече хора да вадят парите си от банките и да ги влагат в активна икономическа дейност, отбеляза министър-председателят.

Радев изтъкна значението и на привличането на повече стратегически чуждестранни инвестиции, които ще дадат възможност да бъде изградена екосистема от нови технологии и нови производства и ще способства за цялостното модернизиране на държавата – от образованието, до обществените услуги и до производството.

Премиерът обясни, че за него е важен диалогът с бъдещето на България - студентите и преподавателите, защото бюджетът не е само сухи таблици и цифри. Нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно, но имаме сериозни предизвикателства - да свиваме дефицит и финансовите задължения, но освен цифрите за нас е важна посоката, каза Радев пред препълнената зала. И изреди проблемите - липсата на бюджетна дисциплина, разходи без ясни политики, растящи публични разходи и дълг.

Министър-председателят обърна внимание и на сигурността. Догодина ще се купят 6 противопожарни самолети. Ще има и специализиран кораб за спасителни операции предвид ситуацията в Черно море. Предвижда се дигитализация на наблюдението на язовирите, както и проектиране на най-опасните. За осигуряване на безопасността по пътищата ще се изгради Национален център за контрол, където ще се обедини наблюдението от всички контролни органи. За медицинските хеликоптери HEMS ще се изградят оперативни бази.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев очерта основните параметри. Той определи план-сметката за догодина като бюджет на вразумяването. Според разчетите

дефицитът ще падне постепенно до 3,5%

от БВП през следващата година, 3% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. Разходите догодина ще се свалят до 39,6%, или 56 млрд. евро, приходите също ще са по-малко - 36,1%, което е 51 млрд. евро.

Само за отбрана се предвиждат разходи в размер на 2,23% от БВП. Способностите ни ще се преориентират съобразно новите рискове и заплахи, особено касаещи системи за наблюдение, разузнаване, целеуказване и комуникации, дронове и анти- дрон системи. 6 млрд. евро ще са капиталовите разходи.

Инфлацията ще се забави до 4% догодина, но и растежът на икономиката - до 2,5%. Безработицата остава 3,4%.

Без увеличение ще са основните данъци

Правителството предвижда и по-висок алтернативен данък за хазарт, но не беше уточнено с колко. Максималният осигурителен доход се вдига със 100 евро до 2400 евро. ДДС остава основният данъчен приход - 13,48 млрд. се очакват от него. Стартира програма за приоритетни стратегически проекти.

Донев подчерта, че въпреки консолидацията на дефицита правителството предвижда по-високи доходи и подкрепа за семействата. Бюджет 2027 г. е инвестиция в младите - увеличават средствата за Националната детска болница, за средното професионално техническо образование, за стипендиите за ученици и студенти, за заплащането на лекарите специализанти, изброи финансовият министър.

