Прогнози за по-ниски цени в следващите 2 г., но и заплати ще растат по-бавно

Минималната става 680 евро през 2028 г. и 710 евро година по-късно

До 2029 г. дефицитът и инфлацията ще падат, но държавният дълг ще продължава да расте. Според прогнозите на Министерството на финансите дефицитът ще се намали до 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Планираният размер на бюджетното салдо ще се реализира при дял на приходите 35,5% от БВП през 2028 г. и 35,2% през 2029 г., а на разходите - съответно 39% и 38,1%.

Държавният дълг ще достигне до 50,7 млрд. евро, или 33,6% от БВП през 2028 г., и 56,7 млрд. евро, което е 35,5% от БВП, през 2029 г.

Икономическата прогноза е за реален растеж на БВП от 2,4% и през двете години. Средногодишната инфлация се очаква да се забави до 2,6% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г. Поскъпването ще се движи от услугите и храните, докато при енергийните стоки се очаква поевтиняване. Прогнозата за забавяне на инфлацията зависи съществено от очакваното понижение на международните цени на петрола и природния газ. Дори след спад на борсовите цени пренасянето на вече натрупаните разходи към храните и услугите може да задържи инфлацията по-висока. Безработицата остава 3,4%. Финансовото министерство очаква постепенно охлаждане на жилищния пазар и по-бавно нарастване на ипотечните кредити. Ръстът на заемите се забавя до 11,2% през 2028 г. и 9,7% през 2029 година.

Минималната работна заплата ще стане 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г., а обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава 450 евро месечно. Ръстът на възнагражденията като цяло ще започне да се забавя. Прогнозата е за увеличение с 5,3% през 2028 г. и с 5,2% през 2029 г.

Максималният осигурителен доход продължава да се повишава - до 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през следващата. Пенсиите ще се осъвременяват от 1 юли и през двете години по швейцарското правило.

Таванът на пенсиите остава 1874 евро - нивото, заложено след увеличението от юли 2027 г. Общите разходи за пенсии са прогнозирани на близо 16 млрд. евро през 2028 г. и 17,04 млрд. през 2029 г. Продължава и повишаването на пенсионната възраст, която през 2029 г. ще достигне 63 години за жените и 65 години за мъжете. Необходимият стаж остава 37 години за жените и 40 години за мъжете. При семейните помощи разчетите запазват размерите за 2027 г.

Основните данъчни ставки остават същите - 10% върху доходите и за фирмите, 5% върху дивидентите и стандартна ставка на ДДС от 20%. При данъчната оценка за имоти има три стъпки. След заложените 30% за догодина са предвидени по 35% за 2028 и 2029 г. Новата оценка няма да се използва за определяне на таксата за битови отпадъци.

При тютюневите изделия ще има ново увеличение на акцизите от януари 2028 г. - 132 евро за 1000 къса. Министерството очаква тази стъпка да оскъпи цигарите с 3,3% през 2028 г. За 2029 г. не се предвижда увеличение.

За малкия бизнес е предвидено повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС - на 70 000 евро от началото на 2028 г. и на 75 000 евро от следващата.