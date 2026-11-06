Продадоха на търг 188 дка на "Индустриален парк Ряховец" в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица продаде на търг днес 188 дка урегулирани поземлени имоти на територията на "Индустриален парк Ряховец". Единствен кандидат и купувач е местната фирма "Соларен дом" ООД, която според офертата си следва да заплати на "Индустриален парк Ряховец" сумата от 5 076 000 евро без ДДС. Новината и параметрите на сделката съобщи във фейсбук страницата си председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов.

Инвестиционните намерения на бизнес групата са да развие производства на оборудване и съоръжения за електрически подстанции, трансформатори, батерийни системи, инвертори и други изделия за енергийната инфраструктура. Предвижда се и създаване на развоен център за проектиране, разработване и изпитване на високотехнологични продукти, производствени процеси и системи за управление.

"Всичко това ще създаде нови високотехнолигични работни места в нашия град, ще се създадат условия за икономически растеж, повишаване на доходите на нашите съграждани и дори привличане на специалисти от съседни региони", допълва Огнян Стоянов.

С получените средства от 5 076 000 евро, „Индустриален парк Ряховец" ЕАД, ще възвърне разходите, които Община Горна Оряховица е направила от края на 2022г. за сформиране капитала на дружеството в размер на около 550 000 евро. С 2 500 000 евро ще заплати собственото си участие в проекта за Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027г. В него водещ партньор е Общината, в партньорство с общинското дружество и АПИ.

По тази програма „Индустриален парк Ряховец" ЕАД ще получи под формата на безвъзмездна финансова помощ още 9 730 000 евро, с които ще бъде изградена цялата инфраструктура - водпроводи, канализации, електричество, газифициране, пътища, тротоари, озеленяване и две сгради - административна и търговска.

Към настоящия момент, в терена за Индустриален парк, с площ от 302 111 кв.м., няма създадени инфраструктурни условия.