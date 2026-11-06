"Булгаргаз" си търси 900 млн. евро от столичното парно, среща се с председателя на СОС и кмета Терзиев. Няма да спира газа

„Булгаргаз" си търси от "Топлофикация - София" над 900 млн. евро дълг и инициира среща с представители на Столична община. В нея участваха кметът Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, а от страна на „Булгаргаз" – изпълнителният директор Георги Татарски и членът на Съвета на директорите Велислав Йонев.

Основен акцент в разговорите е бил необходимостта от предприемане на конкретни действия за преодоляване на затрудненията на „Топлофикация София" във връзка с натрупаните и нарастващи финансови задължения. В хода на срещата кметът на Столична община и представителите на „Булгаргаз" изразиха общо разбиране, че „Топлофикация София" следва да предприеме реални и последователни действия за погасяване на натрупаните си задължения към обществения доставчик на природен газ, съобщават от газовата компания.

От страна на „Булгаргаз" е изразена загриженост, че до настоящия момент ръководството на „Топлофикация София" не е предприело действия за погасяване на натрупаните задължения, като усилията и исканията му са насочени преимуществено към осигуряване на средства за ремонтни дейности, без да бъдат предложени конкретни и реалистични мерки за намаляване на задлъжнялостта към обществения доставчик.

По време на срещата е било изразено очакване, „Топлофикация София" да предприеме незабавни и реални действия за регулярно погасяване на задълженията си, които надхвърлят 900 млн. евро. Беше подчертано също, че общинското дружество системно не изпълнява представяните план-графици за плащания и не предоставя изисканата финансова информация, необходима за намирането на устойчиво решение.

Необходимостта от ремонти не може да бъде постоянно основание за отлагане на плащанията и за прехвърляне на финансовата тежест върху „Булгаргаз" и в тази връзка се очакват конкретни мерки и съдействие от Столична община за ограничаване на нарастващата задлъжнялост, смятат от обществения доставчик

„Булгаргаз" и Столична община се договориха да продължат съвместната работа чрез регулярни срещи, следващата от които ще се състои още през идната седмица. Целта е диалогът да доведе до конкретни действия за погасяване на натрупаните задължения и до устойчив модел на бъдещите отношения в интерес на двете дружества и гражданите на столицата, пишат от газовата компания.

Независимо от финансовите затруднения, които „Булгаргаз" изпитва, дружеството продължава да изпълнява ангажиментите си като обществен доставчик и няма да преустанови подаването на природен газ към „Топлофикация София".



