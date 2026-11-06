Божидар Божанов показа писмо до ЕК за втория пенсионен стълб, Гълъб Донев увери, че няма да се прехвърлят пари

Няма да има пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към държавната пенсионна система. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев в предаването „Панорама" по БНТ на фона на продължаващия спор около евентуалната промяна в пенсионния модел.

Преди няколко дни "24 часа" писа, че се готви рязка промяна в осигуровките за втория стълб на пенсионната система, където са личните спестявания за пенсия на 4 млн. българи, като се позова на свои източници от ведомството.

„Мисля, че с представянето на проекта на бюджет за 2027 г. стана ясно, че това няма да стане. Това не е било намерение на правителството", заяви Донев по темата.

Донев обясни, че правителството е водило разговори с пенсионноосигурителните дружества по няколко въпроса. Сред тях са възможността гражданите при определени обстоятелства да използват част от натрупаните средства в индивидуалните си партиди, както и други варианти за участие на дружествата в икономиката.

В крайна сметка разговорите са приключили със споразумение за създаване на инвестиционен фонд, чрез който пенсионноосигурителните дружества да могат да участват във финансирането на държавни инфраструктурни проекти. Идеята е частният и публичният капитал да бъдат обединени за изграждането на магистрали, железопътни линии и енергийни обекти.

„Така че този капитал, който се набира, който се акумулира в пенсионноосигурителните дружества, да може да бъде полезен за националната икономика. Това е последният разговор, който сме водили с пенсионноосигурителните дружества. И те са наясно, че каквото и да става, винаги става в диалог с тях", посочи министърът.

Темата беше повдигната и от съпредседателя на „Да, България" Божидар Божанов, а представители на опозицията показаха документ, в който е описано подобно предложение. Попитан откъде произхожда писмото, в студиото на БНТ финансовият министър отговори, че не може да даде информация за това, след което в разговора между него и водещия Бойко Василев се намеси и съпредседателят на ДБ, който също бе гост в предаването тази вечер.

"Аз ще се намеся във вашия разговор, тъй като от управляващите излизаха и казваха "Това са фалшиви новини и такива неща не са обсъждани", аз си нося друго нещо", заяви Божанов, след което показа писмо, за което твърди, че е от финансовия министър до Европейската комисия. Той зачете следното от листа: "Правителството предлага временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към първия стълб за периода 2027-2029 година".

"Това е писмо от втори ноември", уточни Божанов и добави: "Тоест всички твърдения, че това били фалшиви новини бяха една лъжа и сега аз се надявам г-н Гълъб Донев да каже, това Вие ли сте го писали, което аз имам, или ще отречете и това".

"Това са коментари, които са правени в периода, в който ние сме комуникирали с Европейската комисия", каза финансовият министър и добави: "Не казвам, че сме се отказали заради това, че вие сте обявили, а просто защото ние сме в диалог с пенсионно-осигурителните дружества и с тях имаме съвсем друга политика, така че това не може да бъде акцент, нито мотив за това, че правителството търси някакъв начин средства, за да запълни огромната дупка в дефицита, който има в държавните финанси", обясни Донев.

След това разговорът между Гълъб Донев и водещия продължи по темата за състоянието на публичните финанси. По думите му правителството работи за ограничаване на бюджетния дефицит и нарастването на държавния дълг, като целта е дефицитът да бъде свит с близо 4 млрд. евро до следващата година.

Попитан как ще бъде спрян „камионът без спирачки, който лети надолу" – сравнението, използвано от премиера при представянето на бюджета, финансовият министър заяви, че овладяването на дефицита и дълга е необходимо, за да не се стигне до финансова катастрофа.

„Ако не спрем галопиращите дефицити, ако не спрем дълга, който държавата трябва да взима, за да може да покрива този дефицит, за да може да разплаща старите задължения, неминуемо катастрофата е сигурна", каза Донев.

Той посочи, че действията за овладяване на ситуацията са започнали още през май. Правителството си поставя за цел бюджетен дефицит от 3,5% на касова основа и 4,2% на начислена основа. Ако бъде премахната дерогацията за военните разходи, показателят на начислена основа би достигнал 3,6%.

„Нещо, което е изключително трудно да бъде постигнато за такъв кратък период от време. Но въпреки това ние сме готови да направим всичко възможно това свиване, това консолидиране на държавните разходи да бъде направено", подчерта финансовият министър.

Той уточни, че ограничаването на дефицита няма да се постигне единствено чрез увеличаване на приходите. Предвидени са и мерки за съкращаване на разходите, особено в неефективни структури.

Сред основните стъпки е административна реформа, която трябва да намали числеността на държавната администрация с около 5000 души. Това ще стане чрез обединяване на звена и функции, дигитализация на процесите и премахване на дублиращи се дейности.

„Днес показахме, че с реформата, която ще направим в администрацията, ние всъщност ще намалим с близо 5000 броя числеността на държавната администрация. Нещо, което не е правено през годините", заяви Донев.

По думите му досега числеността на администрацията постоянно е нараствала, а сега правителството иска да обърне тази тенденция. Той подчерта, че съкращенията няма да бъдат самоцелни и няма да се извършват на всяка цена, а там, където има възможност за обединяване на структури, премахване на остарели функции и въвеждане на дигитални процеси.

Целта е едновременно да се намалят разходите и да се подобрят услугите за бизнеса и гражданите.

„Но не безцелно, а там, където действително може да бъдат обединени функции, да бъдат премахнати стари функции, да бъдат обединени структури, да бъде дигитализиран процесът, да се дава повече възможност и по-добри услуги за бизнеса и за гражданите. Така че не на всяка цена съкращение на персонал", уточни министърът.