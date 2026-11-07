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БАБХ установи огнище на шарка по овцете и козите в село Коритен

Ненко Станев

Редактор: Ненко Станев

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Овце. Снимката е илюстративна
Овце. Снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнище на шарка по овцете и козите в стопанство със 120 овце в село Коритен, община Крушари. Огнището е първично. Собственикът е подал сигнал след появата на признаци на заболяването и е съдействал на ветеринарните власти. В петкилометровата защитна зона около стопанството попадат селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк, всички в община Крушари.

В 20-километровата надзорна зона влизат села от пет общини - Крушари, Генерал Тошево, Добричка, Кайнарджа и Тервел.

В двете зони се забранява придвижването на овце и кози. Изключение се допуска при определени условия за животни, предназначени за незабавно клане. Стопаните трябва да държат животните в оборите. Предстоят преброяване на животните, актуализиране на данните в системата „ВетИС" и официален ветеринарномедицински контрол, съобщи БТА.

Ветеринарните власти проследяват движението на животни, продукти, фуражи и превозни средства, свързани с огнището. За транспортирането и преработката на сурово мляко от засегнатите райони важат специални изисквания.

Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич е реагирала веднага на сигнала и координира мерките за овладяване и ликвидиране на огнището с местните власти. От БАБХ посочиха, че собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Агенцията призова стопаните да спазват стриктно мерките за биосигурност и при съмнение за заболяването веднага да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали се приемат денонощно на 0700 122 99. Шарката по овцете и козите е безопасна за хората, но разпространението ѝ може да причини значителни икономически щети, уточниха от БАБХ.

В края на октомври БАБХ установи огнище и в стопанство със 134 овце в Шабла. Тогава ветеринарни екипи започнаха проверки на животновъдни обекти в общините Шабла и Каварна.

Овце. Снимката е илюстративна

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