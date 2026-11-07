До 2034 г. в света ще са нужни 71 000 нови авиодиспечери

Австралия, Канада и Южна Африка са сред държавите, които се конкурират за опитни авиодиспечери. Някои търсят служители в чужбина, за да попълнят свободните места. Недостигът буди опасения за безопасността на въздушното движение и за смущения в полетите, посочват представители на авиационните власти, цитирани от Ройтерс и БТА. Според прогноза на компанията за авиационно обучение Си Ей И (CAE) от 2025 г. до 2034 г. в света ще са необходими 71 000 нови авиодиспечери. Секторът трудно намира заместници на служителите, които наближават пенсионна възраст, а подготовката на нови кадри може да отнеме години. Наемането на опитни диспечери от чужбина облекчава недостига в отделни държави за кратко.

Диспечери и синдикални представители казват пред Ройтерс, че по-високото заплащане и по-добрите условия привличат служители в чужбина. За някои значение има и възможността да продължат работа след пенсионната възраст в родината си. Според един от източниците повечето напускащи търсят по-добри условия по отношение на натоварването, почивките, отпуските и извънредния труд, както и по-добре обезпечени смени.

Канада обикновено наема за авиодиспечери свои граждани или постоянно пребиваващи в страната. Канадският доставчик на аеронавигационни услуги „Нав Канада" (NAV CANADA) обаче е използвал външна фирма, за да набере осем диспечери от чужбина, готови да се преместят в страната.

Южна Африка ограничава броя на служителите, които набира от всяка отделна държава. Агенцията ѝ за въздушно движение и аеронавигационни услуги е загубила 28 диспечери за осем месеца през 2024 и 2025 г. Главният ѝ оперативен директор Джосия Манякоана обясни, че целта е да се избегне подобен недостиг в други страни. Новозеландската агенция за въздушен контрол също призова доставчиците на аеронавигационни услуги да търсят общо решение.

Международната организация на доставчиците на аеронавигационни услуги (CANSO) проучва как разходите за подготовка могат да се поделят между настоящия работодател и организацията, обучила диспечера. Говорител на CANSO посочи, че страната, която подготвя кадрите, обикновено поема целия разход. Няколко членове на организацията са изразили опасения, че могат да загубят служители, обучени за тяхна сметка.

Индонезия разполага с повече диспечери, отколкото са ѝ нужни, и се е договорила да изпрати петима в Австралия през 2027 г. Те ще работят там до 2030 г., посочи оперативният директор на „ЕърНав Индонезия" (AirNav Indonesia) Сетио Ангоро. Според авиационните власти трайното решение изисква страните да обучават повече диспечери и да създават условия да ги задържат.