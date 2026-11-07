„Фич" потвърди кредитния рейтинг на Гърция на BBB със стабилна перспектива

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Международната рейтингова агенция „Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Гърция в чуждестранна валута на ниво BBB и запази стабилната перспектива, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА. С решението, обявено на 6 ноември, страната остава на същото инвестиционно ниво, което агенцията потвърди и през май.

Според „Фич" доходът на човек от населението и показателите за качество на управлението в Гърция са над медианните стойности за държавите с рейтинг BBB. В подкрепа на оценката агенцията посочва и рамката на икономическата политика, която се основава на членството на страната в ЕС и еврозоната.

Добрите бюджетни резултати, предпазливата икономическа политика и устойчивият растеж укрепват икономиката и помагат за намаляването на публичния дълг, отбелязва агенцията.

През юни Гърция погаси предсрочно около 6,94 млрд. евро по двустранни заеми от първата спасителна програма. Атина си поставя за цел да изплати изцяло тези заеми до 2031 г., около десет години преди първоначалния срок.