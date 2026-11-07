САЩ настояха Китай да спази договорките за покупки на американска продукция и износ на редкоземни елементи

Американският министър на финансите Скот Бесънт и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обсъдиха по телефона с китайския вицепремиер Хъ Лифън икономическите и търговските ангажименти, които Вашингтон и Пекин поеха през изминалата година, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Бесънт и Гриър настояха Китай да изпълни изцяло и незабавно ангажиментите си и изразиха загриженост от последните действия на Пекин. Това се посочва в съобщение на американското министерство на финансите, публикувано снощи и цитирано от Франс прес.

Гриър е поискал конкретни стъпки по поетите ангажименти за покупки на селскостопанска продукция и за износ на редкоземни елементи и други критични минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Службата на търговския представител на САЩ.

Хъ Лифън, който води търговските преговори със САЩ от китайска страна, е изразил „сериозна загриженост" от последните американски търговски ограничения срещу Пекин, съобщи Синхуа. Двете страни са се договорили да продължат консултациите, за да се развиват търговските им отношения стабилно и в положителна посока.

Разговорът се състоя по-малко от две седмици преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанската икономическа общност (АПЕК) в китайския град Шънджън на 18 и 19 ноември. Според запознати източници президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин се очаква да разговарят там, както и на срещата на върха на Г-20 в Маями на 14 и 15 декември.

Тръмп и Си се договориха за едногодишно търговско примирие през октомври миналата година в южнокорейския град Пусан. Споразумението, което изтича на 10 януари, ограничи до около 20% американските мита върху китайски стоки, въведени през втория мандат на Тръмп. Китай се ангажира да купи 25 млн. метрични тона американска соя през следващите три години и да увеличи покупките си на други американски селскостопански продукти със 17 млрд. долара.