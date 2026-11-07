Бензинът в Нидерландия поевтиня до 2,457 евро за литър

Средните препоръчителни цени на горивата в Нидерландия продължават да се понижават след спада на петролните котировки. В четвъртък бензинът падна под 2,50 евро за литър и достигна най-ниското си ниво от началото на юли.

В събота средната препоръчителна цена на бензина Euro95 е 2,457 евро за литър, с 0,6 евроцента по-малко от петък, сочат данни на платформата „ЮнайтедКонзюмърс" (UnitedConsumers), пише БТА. На 10 октомври цената достигна рекордните 2,732 евро за литър. Дизелът поевтиня с 1,2 евроцента за ден до средно 2,60 евро за литър.

„ЮнайтедКонзюмърс" изчислява средната стойност въз основа на препоръчителните цени, които големите петролни компании обявяват всеки ден. Тези цени обикновено се прилагат на бензиностанциите по магистралите, а извън тях горивата често са по-евтини.

Въпреки спада горивата остават значително по-скъпи, отколкото преди началото на войната в Иран в края на февруари. Тогава препоръчителната цена на Euro95 е била 2,285 евро за литър, а на дизела — 2,084 евро за литър.

Войната доведе до рязко поскъпване на петрола в световен мащаб, главно заради затварянето на Ормузкия проток. Преди конфликта през него преминаваха 20% от световната търговия с петрол. Поскъпването се отрази и на цените по бензиностанциите. По-рано тази седмица петролните котировки се понижиха леко на фона на надеждите за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток.