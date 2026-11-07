49 млн. евро за фабрика за AI предвижда бюджет 2027

В проектобюджета за 2027 г. са заложени 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект, допълнителни 62,1 млн. евро за наука и приложни изследвания и 10 млн. евро повече за средното професионално техническо образование. Това съобщи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) в публикация в социалните мрежи.

Работата по одобрения европейски проект BRAIN++ / Discoverer++ за фабрика за изкуствен интелект в България ще продължи и през 2027 г. Проектът ще осигури на компании, учени и публични институции изчислителна мощност, експертна помощ и обучения, включително за екипи, които разработват собствени модели с изкуствен интелект.

В проектобюджета на министерството са предвидени по-високи български вноски за ускорителя на НАТО DIANA и за Европейската космическа агенция. DIANA дава възможност на екипи, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове. По-високата вноска за Европейската космическа агенция е стъпка към планираното асоциирано членство на България. Целта е повече български компании и научни екипи да участват в космически проекти.

Заложено е и финансиране за внедряването и развитието на европейския портфейл за цифрова самоличност. Чрез него гражданите ще могат да удостоверяват самоличността си, да представят електронни удостоверения и да подписват документи през телефона си. През 2027 г. МИДТ ще продължи да поддържа системите, чрез които администрациите обменят данни и предоставят електронни услуги, както и държавния облак и защитената мрежа, която свързва институциите.