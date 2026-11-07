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Държавата заделя 49 млн. евро за българската фабрика за изкуствен интелект през 2027 г.

Калина Симеонова

Редактор: Калина Симеонова

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изкуствен интелект
изкуствен интелект Снимка: Пиксабей

Общо 49 млн. евро са предвидени за българската фабрика за изкуствен интелект в проекта на държавния бюджет за 2027 г., съобщи БТА. Инвестицията е част от усилията на страната да разшири възможностите за научни изследвания, разработване на нови технологии и използване на изкуствен интелект в бизнеса.

Финансирането е заложено в проектобюджета, представен на 6 ноември. В документа са включени и данъчни облекчения за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

Българската фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ се изгражда в „София Тех Парк". Тя ще предостави изчислителен капацитет, необходим за обучението и разработването на модели с изкуствен интелект, като ще подпомага както научните организации, така и технологичните компании.

Проектът е част от европейските усилия за изграждане на собствена инфраструктура за изкуствен интелект. Целта е европейските изследователи и предприятия да имат по-добър достъп до мощни изчислителни ресурси, без да разчитат изцяло на технологични услуги извън Европейския съюз.

Още през март 2025 г. България беше избрана за домакин на една от новите европейски фабрики за изкуствен интелект. Тогава беше обявено, че страната е спечелила проект с финансиране от 90 млн. евро, реализиран с участието на „София Тех Парк" и Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT.

През октомври 2026 г. еврокомисарят Хена Виркунен посочи, че завършването на BRAIN++ е важен приоритет за България. Според нея разширяването на изчислителния капацитет ще даде възможност и на по-малки компании да обучават собствени системи с изкуствен интелект и да разработват конкурентоспособни продукти.

Предвидените 49 млн. евро са част от проектобюджета за 2027 г., а не вече окончателно одобрено финансиране.

изкуствен интелект

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