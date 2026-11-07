Кристалина Георгиева призова банките да отчитат как инвестициите в ИИ влияят на растежа и инфлацията

Централните банки трябва да отчетат възможността растежът, стимулиран от инвестициите в изкуствен интелект, да се забави, когато решават как да овладеят инфлацията. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

На събитие снощи в централата на МВФ във Вашингтон Георгиева посочи, че опасенията от зависимостта на растежа от инвестиционния бум в изкуствения интелект и от високите оценки на активите вече се отразяват на пазарите по света. Според нея нестабилността вероятно ще продължи и ще затрудни работата на централните банки в момент, когато рисковете за ценовата стабилност нарастват.

Резкият спад на технологичните акции в четвъртък се отрази негативно на пазарите, особено в САЩ, припомня Ройтерс. Инвеститорите се насочиха към облигации заради опасенията, че победата на демократите на междинните избори може да доведе до по-строг контрол върху изкуствения интелект и да забави изграждането на центрове за данни.

Политическата несигурност се добави към съмненията дали мащабните вложения в изчислителна инфраструктура ще се изплатят. Борсовите спадове разтревожиха както индивидуалните инвеститори, така и хедж фондовете.

По думите на Георгиева инвестициите в изкуствен интелект подкрепят растежа в някои страни и помагат да се смекчи шокът в предлагането на петрол, предизвикан от войната в Близкия изток.

Същевременно тези вложения засилват инфлационния натиск и пораждат опасения за финансовата стабилност.

Миналия месец МВФ предупреди, че евентуален край на инвестиционния бум в изкуствения интелект и продължителна война в Близкия изток са сред рисковете за растежа и финансовата стабилност. Според фонда рязък спад на инвестициите в технологията може да понижи значително цените на активите и до 2028 г. да намали световния БВП с 1,1%, а икономическото производство на САЩ — с 1,8%.

Във Вашингтон Георгиева постави акцента върху наблюдаваната напоследък пазарна нестабилност. „Ако има забавяне на импулса за растеж, задвижван от изкуствения интелект, това ще трябва да бъде отчетено, когато централните банки преценяват необходимите мерки в борбата с упоритата инфлация", заяви тя.

Демократите в САЩ планират да внесат законодателни предложения за системите с изкуствен интелект и изграждането на центрове за данни, след като поемат контрола над Конгреса през януари. Това съобщи вчера Ройтерс, като се позова на сътрудници на конгресмени и активисти.

Подобен ход би бил рязка промяна в политиката на Конгреса, който досега насърчаваше развитието на технологията и отказваше да приема ограничения за нея.