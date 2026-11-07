Ирак иска по-голяма квота за добив на петрол заради кризата, ОПЕК се дърпа

Ирак добива над 5 милиона барела петрол на ден, заяви министърът на петрола Басим Мухамед Хюдеир пред националната Иракска новинарска агенция (ИНА), предаде Ройтерс.

Багдад настоява Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да отпусне на страната по-голяма квота за добив, тъй като икономическите последици от войната в Иран и новите инвестиции от големите петролни компании увеличават натиска върху иракските власти да увеличат производството. Това потенциално може да създаде противоречие между Ирак и петролния картел, допълва Ройтерс.

Конфликтът в Иран засегна особено силно съседен Ирак, като принуди страната да намали значително износа си и лиши държавата от приходи от петрол, които миналата година съставляваха 88 процента от държавните приходи. За сравнение средствата от петрол на най-големия производител и износител на суровината в Близкия изток – Саудитска Арабия – съставляват около 55 процента от общите държавни приходи на страната. Ирак, както и Саудитска Арабия, са сред основателките на ОПЕК, пише БТА.