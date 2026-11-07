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Централната банка на Китай увеличи покупките си на злато за осми пореден месец през октомври, отбелязвайки най-голямото месечно увеличение на златните си резерви от три години, сочат официални данни, цитирани от англоезичното издание „Чайна дейли".

Официалните златни резерви на страната са се увеличили с 830 000 тройунции до 78,3 милиона тройунции към края на октомври. Златните резерви на Китай растат в продължение на 24 поредни месеца, според данните на Китайската народна банка (People's Bank of China - PBOC).

Увеличението с 830 000 тройунции през миналия месец е било най-значителното от от септември 2023 г. насам, съобщи местният доставчик на пазарни данни „Уинд Инфо" (Wind Info).

През септември Китайската народна банка закупи 740 000 тройунции, а през август - 650 000 тройунции.

Рекордните покупки са осъществени на фона на поевтиняването на благородния метал – със почти 7 на сто през миналия месец, съобщава БТА.

Въпреки това делът на златните резерви в официалните международни резерви на Китай е спаднал с 0,5 процентни пункта спрямо предходния месец до около 7,9 процента към края на октомври, главно поради спада в международните цени на златото, коментира Уан Цин, главен макроикономически анализатор в китайската агенция за кредитен рейтинг „Ориент Гооулдън Кредит Рейтинг Интернешънъл" (Orient Golden Credit Rating International).

Към края на 2025 г. златото е съставлявало 27 процента от общите резервни активи, държани от централните банки по целия свят, което демонстрира, че настоящият дял на златото в резервите на Китай остава значително по-малък, отколкото в много страни, оставяйки значително пространство за по-нататъшно натрупване, допълни Уан Цин.

Междувременно валутните резерви на Китай са възлизали на 3,4052 трилиона долара в края на октомври, което представлява ръст от 4,9 милиарда долара, или 0,14 процента, спрямо предходния месец, съобщи Държавната администрация за валутен контрол (SAFE).

Като цяло централните банки засилиха покупките на злато през третото тримесечие до най-голям темп от края на 2024 г. насам, съобщи Световния съвет по златото (World Gold Council) по-рано през седмицата.

Геополитическите рискове и опасенията относно фискалната дисциплина подкрепиха институционалното търсене на ценния метал, добавят експертите, цитирани от в. „Уолстрийт джърнъл".

Според Световния съвет по златото – браншова организация, представляваща златодобивните компании – институциите са добавили нетни 321 метрични тона към резервите си през тримесечния период, водени от стремежа към диверсификация на портфейлите си. Въпреки сдържания старт на 2026 г., покупките на злато от началото на годината досега са с 6 процента над нивото от миналата година.

„Централните банки останаха важен стълб на търсенето", заяви Луиз Стрийт, старши пазарен анализатор в Световния съвет по златото. Китай и Полша бяха най-големите купувачи.

Цената на златото спадна под прага от 4000 долара за тройунция през последните дни, тъй като по-високите разходи за енергия, свързани с войната в Иран, подхранват очакванията за по-строга парична политика, което оказва натиск върху метала, който не носи доходност. Преди началото на войната в Иран в края на февруари цените на златото бяха над 5000 долара за тройунция