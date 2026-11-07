Милена Милотинова кани българите емигранти да помогнат за преобразяване на БНТ 4

Мислим как да преобразим БНТ 4, така че да не върви еднопосочно, с информация от София към вас, а да бъде двупосочен – да включва и вашия живот, вашите проблеми, вашите успехи, да ви включва в българския национален дебат, каза генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова в приветствието си към участниците в концерта „10 години АБФСЧ" в София.

АБФСЧ е Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. БНТ 4 е каналът на обществената телевизия, насочен към българите зад граница.

„За мен е изключителна радост тази вечер да бъда тук сред всички вас, сред хората, които правят нещо изключително всеки ден, а именно да пазят българския фолклор, да го показват извън границите на България и да пазят българските традиции в чужбина", заяви Милотинова в началото на приветствието си, цитирана от БТА.

„Защото с българския танц, с българския фолклор, вие създавате не просто общности помежду си, когато сте в различните градове навсякъде по света, вие създавате принадлежност, българска принадлежност, за което ние тук, в България, ви благодарим", добави тя.

Милотинова разказа за гостуването в БНТ на младежката фолклорна формация „Младост на мегдана" ден преди концерта. Вчера в БНТ гостува един прекрасен сборен ансамбъл от младежи, наречен „Младост на мегдана", и аз си помислих колко е важно, че и вашите деца танцуват, каза тя. „Когато едно дете започва да играе в танцов ансамбъл, във вашите танцови ансамбли в чужбина, не просто прохожда в танца, а то създава корени и по този начин създава и принадлежност. А това е мисия", посочи Милотинова.

Тя припомни, че на 7 ноември Българската национална телевизия отбелязва 67 години от първото излъчване на телевизионен сигнал. „Българската национална телевизия също има мисия и една от обществените ни мисии е да показваме и вашия живот на българите в чужбина", заяви Милотинова.

По думите ѝ българските общности зад граница трябва да имат по-голямо присъствие в националния обществен разговор. „Защото българите в чужбина са милиони. Това е една друга България, която заслужава да бъде включена в българския обществен живот и в българския дебат", каза тя.

Милотинова отправи покана към българските организации зад граница да участват в планираните промени в БНТ 4. „Това преструктуриране на БНТ 4 искаме да направим с помощта на всички вас, българите в чужбина, с вашите асоциации, за което ще се радваме на помощ и мнения", посочи тя. „Мисля, че заедно с общите усилия можем да изградим най-силната, най-здравата и най-крепката кореспондентска мрежа в света. Да го направим!", призова Милотинова.

В края на приветствието си тя пожела успехи на Асоциацията и по-голяма подкрепа за българските общности зад граница.

„Пожелавам ви и така да вплетете корените си в българския обществен живот, че и българските институции да ви обърнат повече внимание и да ви дадат по-голяма подкрепа. БНТ може да бъде медиен посредник в тази мисия", каза Милотинова.

Концертът „10 години АБФСЧ", посветен на десетата годишнина от създаването на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, започна с химните на България и Европейския съюз. Събитието е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова и събира на една сцена български танцьори и хорови изпълнители от различни държави. В програмата участват три международни фолклорни обединения – „Младост на мегдана", Световният танцов колектив „Гурбетчии" и сборният народен хор „Пъстра китка".