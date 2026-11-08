Борисов: Гълъб Донев лъже. Можеше да се извини, да уволни някого

На шега изпрати хората, които имат свободно време да се гмуркат в Черно море за стоката от контейнерите, потънали заради атаките с дронове

Правителството лъже за проекта за бюджета, който е изпратило до Европейската комисия, категорични са от ГЕРБ, а лидерът им Бойко Борисов подкрепи твърденията на "Демократична България" за подмененото писмо, изпратено от София до Брюксел за финансовата рамка.

"Пращат писмо, след това криминално, с фирмата, която им обслужва, променят, взимат, махат и пращат със същия входящ номер това, което четете", описа той схемата за подменената кореспонденция. "Божо Божанов, понеже е тарикат, е снимал първото (писмо -б.р.) и си го показва, метаданните показват, че измамата е извършена. Никога не съм си приписвал нито заслуги, които нямам, нито пък съм приемал, когато лъжат за нас. Изкараха си го колегите от ДБ показаха го, ние го проверихме, така е. Днес само обясняваме, че измама има", обясни още той след като властта и опозицията вече няколко дни водят задочен спор имало ли е писмо, с което управляващите искат да пренасочат пари от втория осигурителен стълб към НОИ.

След поредното издание на младежката академия на партията "Новите умове" от София Борисов обвини и журналиста Бойко Василев, че е направил "чудеса от храброст да спаси Донев защо с неговия подпис има две писма". Той иронизира и изказването на премиера Румен Радев, който при представянето на бюджета в УНСС говореше за "обладани медии". "На необладаните медии това не им е интересно да изобличиш държавата как лъже", вметна лидерът на ГЕРБ.

Борисов се възмути, че "Прогресивна България" си направили партийното заседание в УНСС, а във висши учебни заведения това е недопустимо, затова и академията на ГЕРБ в неделния ден била в централата, а не в университет.

Лидерът на ГЕРБ даде и препоръка как финансовият министър Гълъб Донев е трябвало да излезе от ситуацията:

"Извини се. Грешка е станало, да уволним някой млад човек и ще го приключат (въпроса - б.р.). А те продължават да ни обвиняват".

Борисов остави младежите от партията да коментират финансите и икономиката на страната. Те отново се спряха на предложенията на ГЕРБ за намаляване на ДДС на горивата от 20 на 9% и възможността за падане на цената с 40 цента.

Младите кадри посочиха, че базовата цена на петрола е стабилна, но цените по бензиностанциите растат - 30% била надценката на рафинериите. ПБ "безхаберстват постоянно" и не искат да помагат на българския бизнес, смятат от ГЕРБ. Те отбелязаха, че цените на пропан бурана от 60 цента, само за седмица отново са 74 цента, което е ръст от 25% само за седмица.

"Някой бая хубаво пИчели, както казваше Стоичков - внасяш горива - пИчелиш, не внасяш, не пИчелиш", използва той пловдивския диалект.

И отново настоя българите да гледат и сравняват какво се е случвало при ГЕРБ и какво е сега при "Прогресивна България". Според него голямата инфлация е любима за финансовото министерство - защото е средство да се пълни бюджет. "И те я пускат, но народът обеднява, защото ви взимат парите от горивата, от всичко", предупреди Борисов.

Той обаче видя и "добри новини" и изпрати хората, които имат свободно време да се гмуркат в Черно море за стоката от контейнерите, потънали заради атаките с дронове.

"Почват да изплуват контейнери, днес червен пипер, за киселото зеле е много важно. Даже една нова Хонда изскочила от контейнер. Това са 500 контейнера. За коледни украси, играчки, елхички... Излиза всичко на Царево, пазар страшен. Който не го е страх - да влезе в морето, само рибарите не знаят какво ще извадят", иронизира той. Но попита няма ли държавата водолази, които да слязат да видят какво има в морето.

От изказването му стана ясно, че сред говорителите на днешната академия е бил и Николай Младенов (Тръмп го посочи за върховен представител на Газа - б.р.), който утре е в Дубай, а след това в Москва. "Хората ги е страх от войната, всички искаме мир и дано се намери разрешение. То е нечовешко случващото се. Черно море стана арена на бойни действия", обобщи Борисов.

"Помните ли едно време, като се срещнехме преди 90-та година - къде си, загуби се като червения пипер, а сега е по морето. Дойде Радев и ПБ и червения пипер си го береш в морето, осолен, точно както ти трябва за зелето", продължи с горчивата ирония лидерът на ГЕРБ.

"Комунистите обичат най-много чуждите пари да ги приберат - от данъци, от наеми, какво може. Само те номенклатурата да са добре, а народът - уравниловка", коментира още лидерът на ГЕРБ. С видимо недоволство той анализира и предложенията на кабинета за държавен бюджет. И напомни, че от президентството Радев постоянно е искал повече пари за лекари, военни, полицаи, за пенсии, включително и при управлението на ГЕРБ. Тогава отговаряхме ли с наследството, или се стягахме, събирахме приходи и плащахме, попита Борисов.

Той добави, че винаги е подкрепял полицаите, защото е един от тях и най-хубавите му години са били като секретар на МВР. Сега обаче вместо да впрегнат полицаите и да ги накарат да "хванат тия 5,5 млрд. от контрабанда", властта ги наказвала с новия бюджет.

А младежите посочиха и данни - властта е заложила да събере 1,5 млрд. евро повече от 2026 г., ще има и данъчни приходи с 3,5 млрд. евро. За сметка на това кабинетът "Желязков" падна заради бюджет, в който се предвиждаха 7 млрд. повече приходи спрямо 2024 г.

"Вижте тази разлика от 5,5 млрд. евро, или близо 11 млрд. лева. Сега виждате къде се губят пари", каза Борисов като изтъкна приноса на бившата финансова министърка Теменужка Петкова за по-голямата събираемост. Даде и съвет на управляващите - след хвалбите за разбиване на фабрики за цигари да кажат кои са зад това, на кого са спонсори, какъв е чадърът от митниците. И след това бързо да ги освободят.

"Ето, като сложиш на пловдивските митници специалист по пиар (за шеф - бр.), на другите митници - приятели, събираемостта пада и вместо това теглиш дълг. Защо не си съберат 7 млрд. евро като нас? Простичка сметка искам да се направи", настоя депутатът.

Заради това обаче "точно тия спонсори и олигарси няма да си изкарат парите". И изпрати журналистите да разследват чии са тези машини за цигари и кои офиси и партии финансират. Борисов отново заяви, че парламентът вече не съществува като организация и е "един гумен печат, нищо не се допуска за гледане на опозицията".

Имат пълната власт, еднолична, могат да решат всеки проблем както решат, заключи Борисов. Настоя властта да не се оправдава и за цените на газа - докато Балкански поток действа, проблем не може да има.