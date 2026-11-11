От идея на прадядото до българска марка за приключения по света

Пловдивската "Рано" започва с преносима печка грил, а днес предлага всичко от къмпинг оборудване до планинска екипировка

Когато тръгнеш към планината или стягаш багажа за къмпинг, обикновено се чудиш какво да вземеш, за да ти е удобно, без да натъпчеш половината къща в раницата. За пловдивската фирма “Рано” този въпрос е не просто част от подготовката за приключение, а основата на цял бизнес.

Компанията бе отличена в конкурса на “24 часа” “Големите малки”. Наградата им връчи Албена Лазарова, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Компанията бе отличена в конкурса на “24 часа” “Големите малки”. Наградата им връчи Албена Лазарова, главен секретар на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Историята започва с една преносима печка грил. Любопитното е, че първообразът на продукта се появява още през 70-те години на миналия век. Стефан Гъдев го прави за домашна употреба, използвайки подръчни материали. Тогава идеята не е свързана с бизнес, продажби или маркетинг. Години по-късно обаче неговият правнук Захари и съпругата му виждат потенциал в нея и решават да я развият.

Така през 2019 г. на пазара излиза първият продукт - преносима печка грил за външна употреба. Тя дава възможност за лесно контролиране на огъня и се превръща в отправната точка за развитието на марката. Името на устройството става име и на целия бизнес.

В началото фирмата, която продава къмпинг оборудване под марката “Разгар”, се фокусира върху един продукт, но още през първите години амбицията не се ограничава до българския пазар. Между 2020 и 2022 г. печката-грил се продава в Европа, Америка и Япония. През 2022 г. японски дистрибутор прави поръчка за цял палет, за да предлага продукта на местния пазар.

И така, вместо да разчита единствено на първоначалния успех, екипът започва да търси следващата възможност за развитие.

Тя идва с продукт, който е доста по-малък от печката грил, но се оказва също толкова подходящ за хората, които обичат да пътуват и да прекарват време сред природата. Това е Razgar Coffee Dripper - компактно приспособление за приготвяне на кафе, което може да се използва и в полеви условия.

Размерите и теглото му са сред основните предимства, а през 2023 г. продуктът става един от претендентите за голямата награда на Etsy Design Awards. За марката това е още една възможност да достигне до публика извън България.

През същата година “Разгар” започва да се насочва по-активно и към родния пазар. Постепенно към първоначалните продукти се добавят нови предложения, а бизнесът се разширява от разработването на отделни устройства към цялостна екипировка за приключения.

Днес в онлайн магазина на пловдивската фирма има много повече от преносими уреди за готвене. Марката предлага къмпинг оборудване, раници, термоси, чаши, туристическо облекло и аксесоари. Идеята е човек да намери на едно място различни неща, които могат да му бъдат полезни както при по-дълъг преход в планината, така и при кратко бягство от града през уикенда.

Мечтите и целите на фирмата обаче далеч не се изчерпват дотук. Екипът има идеи за следващи разработки, но за реализирането им са необходими време и финансиране. Амбицията им е през следващите пет години марката да присъства по-осезаемо както на българския пазар, така и в целия Европейски съюз.

Друга голяма цел е създаването на собствена база, в която да се разработват и произвеждат продуктите. Същевременно компанията планира да запази работата си с подизпълнители и партньори, защото вярва, че зад един успешен продукт често стоят много хора с различни умения.