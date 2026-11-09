Умни кошчета с AI разделят отпадъцитe, за да станат пак суровини

Благодарение на интелигентната система на Ameru рециклирането стига над 65%

На летището в Ротердам купувате бутилка с вода и храна в хартиена кутия. След консумацията им се доближавате до кошче и изхвърляте отпадъците. Камера в него “вижда” какво изхвърляте, а изкуствен интелект го насочва към едно от отделенията за рециклиране. Ако картонената кутия е изцапана със сос, отива към общия отпадък, който няма да бъде рециклиран, а бутилката – в отделението за пластмаси.

Този експеримент току-що приключи, а умните кошчета са на българския стартъп Ameru. В рамките на три месеца три кошчета с изкуствен интелект са приемали отпадъците на пътниците и са ги разделяли, за да бъдат рециклирани. Важно уточнение е, че отпадъците трябва да се изхвърлят един по един, за да се случи това. Ако се изхвърлят заедно, и двата отпадъка ще се насочат към фракцията за общи отпадъци.

“ Над 65% от отпадъците са били рециклирани благодарение на нашите кошчета. Това е огромна промяна спрямо обичайните резултати, които са под 5%”, казва съоснователят на фирмата Кирил Ганчев. Стартъпът получи отличие в категория “Зелен бизнес” на конкурса “Големите малки” на “24 часа”. Наградата беше връчена от Цветелина Бориславов - председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

Отличието на Ameru беше връчено от Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

Интелигентни системи за автоматично сортиране на отпадъци се използват вече в 25 държави. От началото на 2025 г. досега технологията е обработила над 2 млн. артикула с общо тегло около 20 тона. Системите са инсталирани в над 120 обекта, а фокусът на компанията са летищата, големите корпоративни офиси, болниците и търговските центрове. Едно от местата, където има умни кошчета, е кафетерията за служители на летище “Хийтроу”.

Основатели на стартъпа са Кирил Ганчев и Стефан Добрев. Двамата създават компанията през 2016 г., като първоначално се е занимавала със софтуерни услуги.

“Създадохме Ameru през 2022 г. като страничен проект, а първият кош за масово производство бе готов през 2024 г.”, разказва Ганчев. Самото кошче не извършва рециклирането. То решава основния проблем – правилното разделяне още при изхвърлянето. Има 4 отделения, всяко с торба, която съответства по цвят на контейнерите за разделно събиране в обекта. След като се напълнят, торбите се изваждат и се транспортират до до съоръжения за сортиране и обработка, където се извличат материалите, подходящи за рециклиране.

Развойната дейност на Ameru е съсредоточена в “София Тех Парк”, където компанията разработва електрониката, софтуера и индустриалния дизайн. Самото производство се извършва от партньорска фабрика в Ботевград – НЕОН.БГ.

За следващата година Ameru си поставя за цел да разпространи около 5000 кошчета, а за 2028 г. планът е броят им да достигне 20 000. Дългосрочната амбиция на основателите е в рамките на пет години по света да бъдат инсталирани 5 млн. интелигентни кошчета.