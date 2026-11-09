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Умни кошчета с AI разделят отпадъцитe, за да станат пак суровини

Марияна Бойкова

Марияна Бойкова

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За следващата година Ameru си поставя за цел да разпространи около 5000 кошчета.
За следващата година Ameru си поставя за цел да разпространи около 5000 кошчета.

Благодарение на интелигентната система на Ameru рециклирането стига над 65%

На летището в Ротердам купувате бутилка с вода и храна в хартиена кутия. След консумацията им се доближавате до кошче и изхвърляте отпадъците. Камера в него “вижда” какво изхвърляте, а изкуствен интелект го насочва към едно от отделенията за рециклиране.  Ако картонената кутия е изцапана със сос, отива към общия отпадък, който няма да бъде рециклиран, а бутилката – в отделението за пластмаси.

Този експеримент току-що приключи, а умните кошчета са на българския стартъп Ameru. В рамките на три месеца три кошчета с изкуствен интелект са приемали отпадъците на пътниците и са ги разделяли, за да бъдат рециклирани. Важно уточнение е, че отпадъците трябва да се изхвърлят един по един, за да се случи това. Ако се изхвърлят заедно, и двата отпадъка ще се насочат към фракцията за общи отпадъци.

“ Над 65% от отпадъците са били рециклирани благодарение на нашите кошчета. Това е огромна промяна спрямо обичайните резултати, които са под 5%”, казва съоснователят на фирмата Кирил Ганчев. Стартъпът получи отличие в категория “Зелен бизнес” на конкурса “Големите малки” на “24 часа”. Наградата беше връчена от Цветелина Бориславов - председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

Отличието на Ameru беше връчено от Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.
Отличието на Ameru беше връчено от Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

Интелигентни системи за автоматично сортиране на отпадъци се използват вече в 25 държави. От началото на 2025 г. досега технологията е обработила над 2 млн. артикула с общо тегло около 20 тона. Системите са инсталирани в над 120 обекта, а фокусът на компанията са летищата, големите корпоративни офиси, болниците и търговските центрове. Едно от местата, където има умни кошчета, е кафетерията за служители на летище “Хийтроу”.

Основатели на стартъпа са Кирил Ганчев и Стефан Добрев. Двамата създават компанията през 2016 г., като първоначално се е занимавала със софтуерни услуги.

“Създадохме Ameru през 2022 г. като страничен проект, а първият кош за масово производство бе готов през 2024 г.”, разказва Ганчев. Самото кошче не извършва рециклирането. То решава основния проблем – правилното разделяне още при изхвърлянето. Има 4 отделения, всяко с торба, която съответства по цвят на контейнерите за разделно събиране в обекта. След като се напълнят, торбите се изваждат и се транспортират до до съоръжения за сортиране и обработка, където се извличат материалите, подходящи за рециклиране.

Развойната дейност на Ameru е съсредоточена в “София Тех Парк”, където компанията разработва електрониката, софтуера и индустриалния дизайн. Самото производство се извършва от партньорска фабрика в Ботевград – НЕОН.БГ.

За следващата година Ameru си поставя за цел да разпространи около 5000 кошчета, а за 2028 г. планът е броят им да достигне 20 000. Дългосрочната амбиция на основателите е в рамките на пет години по света да бъдат инсталирани 5 млн. интелигентни кошчета.

 

За следващата година Ameru си поставя за цел да разпространи около 5000 кошчета.
Отличието на Ameru беше връчено от Цветелина Бориславова, председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик на БАКБ.

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