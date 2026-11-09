Доходи уж растат, но у нас децата на бедни почти нямат шанс да забогатеят

Според доклад на Световната банка в 20 общини 50% от хората вземат твърде ниски заплати

Мястото, където се раждаш, продължава да определя бъдещето

България вече е държава с по-високи доходи, заплатите растат, а средната класа се разширява. Но ако дете се роди в семейство с ниски доходи, вероятността да се измъкне от бедността, когато порасне, остава малка. В 20 български общини тя засяга половината население. Това е един от изводите в новия доклад на Световната банка за бедността и неравенствата в България.

Изследването показва, че икономическият напредък през последните две десетилетия е променил живота на милиони българи, но

не е успял да прекъсне предаването на бедността между поколенията

За едни семейства растежът на икономиката означава по-високи доходи, собствено жилище и възможност да осигурят добро образование на децата си. За други перспективата продължава да зависи от това къде живеят, какво образование имат родителите и дали наблизо изобщо има работа.

Последните данни на Националния статистически институт за 2025 г. показват, че 27% от българчетата до 17 години са в риск от бедност. Това е повече от всяко четвърто дете.

Образованието на родителите се оказва решаващо

В семейства, в които те имат само начално или никакво образование, 73,3% от децата живеят в бедност. Когато родителите са висшисти, делът е едва 6,7%. Разликата е близо 11 пъти.

Тези числа показват колко неравен е стартът още преди детето да е започнало училище. В едно семейство родителите могат да платят за допълнителни уроци, спорт или чужд език. В друго проблем е дори осигуряването на най-необходимото. Така образованието, което би трябвало да дава възможност за по-добър живот, невинаги успява да компенсира различията между семействата.

Според Моника Робайо-Абрил - старши икономист в Световната банка, пропуските започват още в най-ранна възраст. При представянето на доклада тя обърна внимание на ограничения достъп до грижи и образование за деца, който се отразява както на развитието им, така и на възможността родителите, особено майките, да работят. В това се крие един от механизмите, чрез които бедността се възпроизвежда. Ниското образование ограничава възможностите за добре платена работа, а ниските доходи затрудняват инвестициите в образованието на следващото поколение.

България не е еднакво бедна навсякъде. Според представените от Световната банка данни в Северозападния и Северния централен регион около 20% от населението е в риск от бедност. В 20 общини в страната бедността достига 50%.

Мястото на раждане продължава да има огромно значение за възможностите

на децата, посочва Джейсън Пелмар - ръководител на офиса на Групата на Световната банка за България. Икономическият растеж е повишил благосъстоянието, но резултатите не са разпределени равномерно между отделните региони и социални групи. Някои населени места са успели да привлекат инвестиции и работни места, докато други продължават да изостават.

За дете, което расте в малка община с ограничени възможности, изходът често минава през преместване в по-голям град. Но и това изисква средства, образование и семейна подкрепа, с които не всички разполагат. А според НСИ през 2025 г. под линията на бедност са били 1,369 млн. души, или 21,2% от населението. За сравнение, през 2021 г. делът е бил 22,1%. След колебания през следващите години показателят се понижава, но намалението за този период е под един процентен пункт.

Още по-голям е броят на хората, които са в риск от бедност или социално изключване. Те са близо 1,869 млн., или 29% от населението. Този по-широк показател отчита не само ниските доходи, но и материални и социални лишения, както и живота в домакинства с много ниска трудова заетост.

При възрастните хора, които живеят сами, рискът от бедност достига 39,7%. Особено уязвими са и ромските общности, при които 73% от населението е в риск от бедност или социално изключване според представените от банката данни. Тези групи имат различни проблеми. За пенсионер, който живее сам, основните разходи могат да бъдат отоплението, храната и лекарствата. За младо семейство без постоянна работа затрудненията са свързани с доходите, жилището и отглеждането на децата.

Данните на НСИ показват още, че

доходите на най-богатите 20% от населението са седем пъти по-високи от тези на най-бедните 20%

Бедността не се измерва само с доходите. Според Световната банка 19% от домакинствата у нас не могат да си позволят достатъчно отопление през студените месеци. Това е висок дял по европейските стандарти.

Еднаква социална помощ трудно може да реши всички тези проблеми. Поради това Световната банка настоява политиките за заетост, социална защита и енергетика да се разработват заедно. Пелмар предупреждава, че предстоящите промени в цените на енергията и транспорта могат да засегнат най-силно домакинствата, които и сега трудно покриват основните си разходи.

Социалната министърка Наталия Ефремова посочи при представянето на доклада, че България си е поставила национална цел до 2030 г. да изведе 787 000 души от риск от бедност или социално изключване. Според отчетеното от нея намалението спрямо базовата 2019 г. вече е 455 000 души. Държавата обаче не може да разчита единствено на парични плащания. Необходима е подкрепа, която да свързва доходите с достъпа до образование, здравеопазване, работа и жилище, обясни министърът.

Световната банка също поставя акцент върху квалификацията, възможностите за заетост и по-точното насочване на социалната подкрепа към хората, които действително се нуждаят от нея. Това е особено важно в условията на намаляващо и застаряващо население. Българската икономика изпитва недостиг на работници, докато част от хората продължават да остават извън пазара на труда или разполагат с умения, които не им позволяват да получават по-високи доходи. За тези семейства помощите могат да облекчат ежедневието, но трайното излизане от бедността изисква възможност за работа и доход, който да осигурява нормален живот.