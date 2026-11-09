Търсете жената - тя ще спаси икономиката, защото харчи все повече

Само в САЩ до 2048 г. се очаква съпруги да наследят близо 54 трилиона долара

Cherchez la femme - в превод търсете жената. Популярният израз от романа “Парижките мохикани” на Александър Дюма ще важи с още по-голяма сила за икономиката през следващите десетилетия. Защото жените ще решават за все повече пари - заработени със собствен труд или получени като наследство.

Това е посоката, която очертава Morgan Stanley в последния си анализ The Power Behind the SHEconomy. В него се изследва как растящите доходи и активи на жените променят потреблението и инвестициите. Терминът SHEconomy съчетава английските думи за “тя” и “икономика”.

Morgan Stanley посочва по-късния брак и отлагането на първото дете като фактори, които

повишават потребителското влияние на жените

Причината - те имат все по-дълъг период за професионално развитие и изграждане на финансова самостоятелност. Повече години със собствени доходи могат да увеличат спестяванията и времето за инвестиране.

Жените между 25 и 34 години със самостоятелен бюджет харчат по 55 720 долара годишно, като за две години сумата се увеличила с над 10%. Жилището, транспортът, храната и здравето поглъщат общо около 75% от бюджета. Облеклото и личната грижа около 4,2%. Германската статистика дава разбивка на разходите, според която самостоятелно живеещите жени харчат близо 2000 евро месечно. За две години сумата се е увеличила с 236 евро, или 14,1%.

Постепенно това разширява и влиянието на жените, след като вече имат семейство, върху решения за разходи в почти всички сфери. Още в представянето на изследването си от 2019 г. Morgan Stanley посочва, позовавайки се на тогавашни потребителски проучвания, че жените са основните купувачи в 72% от домакинствата. Банката разглежда потенциала за повече разходи за облекло и обувки, козметика, хранене извън дома, както и за автомобили. Анализът от 2026 г. откроява възможности в здравеопазването за жени, финансовите услуги, образованието и грижите за деца.

Според прогнозата на Cerulli Associates до 2048 г. в САЩ около 54 трилиона долара ще бъдат наследени между съпрузи и над 95% от тази сума се очаква да получат жени. Причината е демографска - средно те живеят по-дълго от мъжете и по-често наследяват съпрузите си. Cerulli очаква

близо 40

трилиона долара да преминат към вдовици от поколението на бейби бумърите

и от по-старите поколения. Общата прогноза за богатството, което ще бъде прехвърлено към наследници и благотворителни организации, е около 124 трилиона долара.

Прехвърлянето на семейното богатство кара финансовите компании да преразглеждат отношенията с клиентите си. Cerulli препоръчва връзки и със съпрузите и децата на основния клиент. Консултант, който познава само сегашния собственик на активите, ще трябва тепърва да спечели доверието на наследниците. Според Cerulli личните отношения са важни при избора на финансов консултант за 53% от жените инвеститори срещу 42% от мъжете. Жените по-често предпочитат разговорът да започне с финансовото планиране и общата стратегия. Сред заможните клиентки е по-силно изразен и интересът към благотворителни и устойчиви цели.

Изследването Women & Investing на Fidelity от 2024 г. показва, че

71% от жените имат борсови инвестиции

при 60% през 2023 г. 28% насочват пари извън пенсионните си сметки. Има данни и за желанието да научат повече: 65% планират да подобрят познанията си за финансовото планиране и инвестирането, а 62% възнамеряват да инвестират спестяванията си. Според изследване на McKinsey активите под контрола на жени в Европа нарастват от 4,6 трилиона долара през 2018 г. до над 7 трилиона сега. Прогнозата на компанията е за 11,4 трилиона долара през 2030 г.

В професионалния живот жените имат образователно предимство. Анализ на Pew Research Center показва, че в САЩ бакалавърска степен имат 47% от американките между 25 и 34 години. При мъжете на същата възраст делът е 37%. През 1995 г. двата дяла са били равни - по 25%. По-високото образование обаче не премахва разликите в достъпа до работа. 73,9% от майките с деца под 18 години работят или търсят работа. При бащите делът е 93,7%. Разликата се вижда и според възрастта на децата. При майките с дете под 6 години участието в работната сила е 68%, а при тези, чието най-малко дете е между 6 и 17 години - 78,2%. В семействата на съпрузи с деца под 18 години и двамата родители са заети в 66,3% от случаите.

Данните показват едновременно значението на женските доходи за домакинството и ограниченията пред тях. Разпределението на времето обяснява отчасти това. Майките с дете под 6 години отделят средно около 2 часа и 32 минути дневно за грижи и помощ за децата. При бащите времето е около час и 40 минути. Тук са обхванати хранене, обличане, четене и игри.

Morgan Stanley посочва

високите разходи за отглеждане на деца и неплатения труд у дома сред пречките пред доходите

на жените. Затова финансовото израстване, което анализът описва, остава свързано и с възможността жените да запазят професионалното си развитие след раждането.

Изкуственият интелект добавя нов риск към тази картина. Проучване на Международната организация на труда и полския институт NASK показва, че в държавите с високи доходи 9,6% от женската заетост е в професии от категорията с най-висок потенциал за автоматизиране на задачите с изкуствен интелект. При мъжете делът е 3,5%. Сред най-силно засегнати са административните длъжности, финансите, медиите и софтуерната индустрия. В световен мащаб приблизително 25% от заетостта е в професии, при които от задачите могат да бъдат засегнати.

