България отлепи от дъното в ЕС - заплатата мина с 55 евро румънската (Графика)

Като се приспаднат данъци и осигуровки, минималната заплата у нас също е по-висока

След дълги години, в които България се сочеше като държавата в ЕС с най-ниски заплати, се оказа, че страната ни се е отлепила от дъното. През тази година възнагражденията у нас се оказват номинално по-високи от тези в Румъния. Но не заради внезапно забогатяване на хората, ефектът идва от разликите в облагането.

В края на октомври, когато кабинетът “Радев” реши минималната заплата у нас от 1 януари догодина да се увеличи от сегашните 620,20 на 660 евро, румънският министър на труда Петре-Флорин Маноле съобщи, че в северната ни съседка не се предвижда промяна от Нова година. И така там ще остане на сегашния си размер от 825 евро (4325 румънски леи), каквато е от 1 юли.

При което се получава интересн ефект - след като се приспаднат всички дължими данъци и осигуровки, румънските 825 евро се смаляват до 505 евро. Дори до 490 евро, защото там е възприето първите 200 леи да не се облагат, но това правило важи само до края на 2026 г.

Ако българската минимална заплата от 660 евро бъде намалена с 13,78%, колкото са осигуровките, плащани от работещия, и обложена с 10% данък върху дохода, се получават чисти 512,16 евро. С други думи е по-висока от тази на север от Дунав. Почти същото е и със средната заплата. Последните данни за България са за второто тримесечие, когато тя достига бруто 1444 евро, докато в Румъния е 1862 евро по данни за август. Но при нетната заплата, т.е. когато се приложат всички данъци, разликата е 55 евро в полза на България.

Това все още не означава, че българите са по-богати от румънците,

защото чистото възнаграждение не показва колко реално може да купи човек с тези пари. Средното възнаграждение напоследък се посочва като ненапълно надежден източник за реалните доходи на хората. При споровете за минималната заплата в тристранката през лятото стана ясно, че от догодина НСИ ще публикува освен средните и медианните заплати и ще влязат и в механизма за определяне на минималната.

Разликата е съществена, защото средна заплата означава сбор от всички, разделени на хората, които ги получават. При медианната се вземат всички – от най-ниската до най-високата, и се определя тази, която е точно по средата, т.е. половината работещи получават по-ниска, но останалата половина – по-висока. Ако средната заплата на 10 души е 2500 евро, но двама от тях получават много повече, същите стойности може да дадат медианна заплата от 1700 евро.

Дали хората в дадена държава живеят по-добре

се вижда през паритета на покупателната способност

Този показател изчиства различията в ценовите равнища по държави и показва какво реално може да се купи с тези заплати. Тук България не стои най-зле, защото средното ценово равнище към началото на 2026 г. е 63% от това за ЕС. В Румъния стоките и услугите струват с два процентни пункта повече, а в нашия регион има само една държава, в която цените надвишават средноевропейските - Естония (виж графиката).

Затова брутните възнаграждения може да показват едно, но за човек, живеещ в съответната държава и получаващ минимална заплата, нещата изглеждат по различен начин. Например в Естония към 1 януари 2026 г. минималната заплата е била с над 250 евро по-висока, отколкото в България - 886 евро, но покупателната способност на тези пари е по-ниска от тази на 620-те евро в България.

Или ако разделим държавите на три групи, в най-ниската се оказва единствено балтийската държава, докато България и още 7 държави от региона са във втората. Отличници тук са Полша и Словения. В Любляна цените не са чак толкова високи - 89% от средните в ЕС, но за сметка на това се получава най-високата минимална заплата.

Словения е регионалният отличник

и ако се измери покупателната способност на медианната заплата. Изчисленията на Евростат са въз основа на годишния доход и подреждането по покупателна способност на тези пари показва, че Словения излиза на първо място с 22 600 евро.

Тук класацията също позволява разделянето на страните на три групи и България, макар да попада в третата, в никакъв случай не е най-изоставащата. По-ниска покупателна способност на медианната заплата от нас има в Гърция, Унгария и Румъния. Във втората група може да се поставят Словакия, Естония, Литва и Чехия, а към регионалните отличници освен Словения може да се причислят също Хърватия и Полша.

И докато ценовото равнище у нас е 63% от средното за ЕС, реалното индивидуално потребление е 77% от средното. Това е важна разлика между евтин живот и висок жизнен стандарт и показва, че ако се възприеме този критерий и държавите се разделят на три групи, България отново не попада сред най-изоставащите. Реалното индивидуално потребление е по-ниско в Гърция, Унгария и Естония, почти колкото у нас е в Хърватия, Полша, Словакия, Румъния, Литва и Словения. Далеч пред всички е Чехия, която има жизнен стандарт 13 пункта над средноевропейския.

Хората уплашени да харчат от усещане, че живеят като при началото на войната в Украйна

Сега не е време за покупка на коли, жилища или мебели, има опасност от съкращения, смятат анкетираните от НСИ

Животът в Букурещ е с 13,2% по-евтин от този в София, ако не се отчитат разходите за наем.

През октомври потребителското доверие в България буквално се е сринало - показателят спада с над 6 процентни пункта. На практика той се приближава плътно до пролетта на 2022 г., когато войната в Украйна бе вече започнала да се отразява върху енергийните цени и инфлацията се ускоряваше.

Най-силно влияние върху този показател у нас оказват очакванията на хората за икономическото състояние на страната през идващите 12 месеца, както и очакванията за финансовото положение на домакинствата. Последното изследване ан НСИ показва, че опасенията са насочени не толкова към висока инфлация, колкото към очаквания за съкращения и липсата на достатъчно доходи. Последните данни за безработицата в България все още не показват признаци на увеличение и тя е на едно от най-ниските си исторически равнища. Но е факт, че

обявите за работа вече трети месец продължават да намаляват,

като този път тенденцията обхваща абсолютно всички икономически дейности.

В унисон с този песимизъм българинът оценява настоящата икономическа ситуация като неблагоприятна за правене на по-големи покупки, например на жилище, кола, мебели, за на ремонти. Хората не виждът и големи възможности за спестяване. Намеренията за такива покупки през цялата 2026 г. досега не са били особено големи, но сега спадат под равнището от януари, когато традиционно хората свиват харчовете си след коледното и новогодишното пазаруване.

Липсата на оптимизъм

в българския потребител не е уникално явление

- същото показват и данните на Евростат за еврозоната и ЕС, а до известна степен и за САЩ. В ЕС и еврозоната понижението на показателя е съответно с 1,1 и 1,2 пункта. Макар че е по-малко, отколкото в България, показателят също остава под дългосрочната си средна стойност.

В САЩ потребителското доверие се измерва по два начина. Според данните на Conference Board през октомври там има повишение със 7,5 пункта, но все още остава под критичната граница, за която се счита, че създава повишен риск от рецесия.

Вторият индикатор - на Университета в Мичиган, обаче показва доста по-мрачна картина. Заради повишението на цените и на лихвите и притесненията за покупателната способност този показател е много до исторически най-ниското си ниво.

