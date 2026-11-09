Банките ще пазят парите ни от грешни преводи и измамници

Предупреждават клиенти за необичайни плащания, могат и дори да ги спират

От 1 януари 2027 г. банки и финансови институции въвеждат нови механизми за защита на парите на своите клиенти. Големите в бранша вече съобщиха, че започват прилагането им още от 1 декември. Първоначално това ще се отнася за фишинг, измами и грешни преводи.

Най-важната промяна, която вече се прилага от по-големите банки, е тази, че преди клиентът да изпрати пари,

ще се прави проверка дали получателят наистина съответства на името, което е въведено

Това се оказва особено важно при измами, при които някой се представя за служител на банка, държавна институция, познат или търговец и те убеждава да му преведеш пари.

На практика при всяко нареждане на превод банката мигновено ще сравни името на получателя, подадено от наредителя, и името, свързано с посочения IBAN. Резултатът може да бъде пълно съвпадение, частично - например има разлики в имената или няма никакво съвпадение, когато името не отговаря на IBAN, или технически невъзможна проверка.

Така може да се предотврати превод към грешна сметка или към измамник, който е дал чужд IBAN. При тази проверка банката няма да спре автоматично превода, но ще отправи предупреждение и в някои случаи, обикновено при по-малки суми, ще даде право на клиента да продължи въпреки предупреждението.

По-трудна ще се окаже защитата от измами. Например телефонни, при които непознат се представя за полицай, служител на банка или някакъв фонд. Убеждава човек да преведе например 10 000 евро в “защитена сметка” и дава истинско име на титуляр и истински IBAN на сметка, която обаче той контролира. При такъв казус проверката може да покаже пълно съвпадение, предупреждение да няма и клиентът за загуби парите си. Това означава, че новата система е полезна срещу подменен IBAN и грешни преводи, но не може да премахне всички измами.

Затова

новите системи за сигурност включват и засичане на необичайни преводи

- например голяма сума към нов получател или нетипична операция. Ако отделът по сигурността на банката прецени, ще спре временно операцията и ще поиска от клиента допълнителна идентификация и потвърждение, преди да разреши превода.

Ако клиентът започне да има рисково поведение, зачестява с необичайни плащания с различни суми и странни основания, ще бъде предупреден, а някои от тях ще бъдат блокирани. Всяка банка е длъжна да предостави на клиентите си начини за бърза реакция при съмнения за измама, а системите за сигурност да имат светкавични действия за спиране или връщане на превода дори когато е задграничен.

Банките в сътрудничество с МВР следят и изпращат уведомления помежду си за масови SMS кампании - едно и също съобщение стига до хиляди телефонни номера. Мобилните оператори пък следят и информират за фалшиви номера с подменен подател, при които съобщения изглеждат така, като че ли са изпратени от истинска финансова институция.

Допълнителни мерки срещу грешни преводи или измами се предприемат, защото за банките има преки финансови загуби и допълнителни разходи за дела и разследвания, част от които са извън страната. Хора, загубили пари заради измама, пък често закриват сметките си, преместват парите си в друга банка и губят интерес към електронното банкиране. Поради това европейското законодателство въвежда все повече изисквания за сигурност на плащанията и на потребителите. Банките инвестират в защитата на платежните системи и

използват изкуствен интелект за разпознаване на подозрително поведение

Разбира се, финансовата институция невинаги носи отговорност за всеки превод, който клиентът сам е потвърдил под влияние на измамник. Затова превенцията е важна, а нормативната база непрекъснато се променя заради динамиката на измамите и престъпленията с парични преводи.

А съветите, които дават на хората, за да се предпазват и сами, вече са популярни, но все пак има хора, които ги пренебрегват. Те препоръчват да не отговаряте на неочаквани есемеси, да не се въвеждат данни от банкови карти в страници, отворени през съобщения и линкове. Златно правило е да не се дават никога и на никого есемес кодове, ПИН или пароли, дори и някой да ви уверява, че се обажда от банката.

От по-новите препоръки е въвеждането на двуфакторна защита на основните профили, да се проверява всяко необичайно искане за пари. Както и при всяко подозрително съобщение или направен превод, който ви е усъмнил впоследствие, веднага обаждане за блокиране на сметки и карти от обслужващата банка и подробности за превода, за да бъде спрян или върнат обратно до изясняване на казуса.

Плащанията с карти с 25% повече за година, сумата вече е над 15 млрд. евро

Само за първите шест месеца на 2026 г. с карти са платени 15,1 млрд. евро.

Българите все по-често плащат с карта, а парите, които минават през електронни разплащания, растат още по-бързо. Само за първите шест месеца на 2026 г. с карти са платени 15,1 млрд. евро, или с близо 25% повече спрямо същия период на миналата година. Броят на трансакциите се е увеличил с 19,4% и вече достига 386,6 милиона, показват данни на БНБ.

Още по-бързо растат дистанционните картови плащания, които включват и покупките през интернет. За шест месеца те са достигнали 101,4 млн. на стойност 6,6 млрд. евро. Година по-рано са били 75,4 млн. за 4,8 млрд. евро. Това означава увеличение с 34,5% по брой и 37,5% по стойност.

Въпреки това българите не бързат да се разделят с наложения платеж. Според проучване на Българската Е-комерс асоциация, обхванало около 5 млн. онлайн поръчки, 50,5% от тях се плащат при доставка. Година по-рано делът е бил 55,14%. Плащанията с дебитни и кредитни карти са нараснали от 33,67 на 38,2%.

Данните на НСИ за 2025 г. показват, че 95,4% от онлайн купувачите през последните три месеца преди изследването са поръчвали материални стоки. Сред най-популярните са дрехите, обувките и аксесоарите. Следват резервациите за хотели и други места за настаняване, посочени от 39,3% от пазарувалите, транспортните услуги и билетите за пътуване с 33,6%, както и билетите за културни и други събития с 32,7%. Всеки втори българин на възраст между 16 и 74 години вече пазарува онлайн. През 2025 г. делът е достигнал 51,2% при 49,8% година по-рано. През миналата година основните покупки са правени в супермаркети и други обекти за търговия на дребно. Следват ремонти, монтажи, консултации, заведения, кино, концерти и др.Покупките в супермаркетите и други търговски обекти са средно по 21 евро, докато плащанията за услуги достигат средно 70 евро.

При развлеченията броят на картовите плащания се увеличава с 24%, тоест по-бързо от тяхната обща стойност. Това означава повече отделни плащания, без непременно да се увеличава средният разход за едно посещение. При комуналните услуги броят на плащанията нараства със 72%, докато стойността им се увеличава повече от два пъти. Това е една от категориите, при които плащането с карта навлиза особено бързо.

Променя се и начинът, по който прехвърляме пари между банковите сметки. Според “Борика” през 2025 г. незабавните преводи са достигнали 38,3 млн., с 69% повече за година. Стойността им е 35,3 млрд. евро, което представлява ръст от 87%. Особено бързо се увеличават преводите по мобилен номер. За година броят им е нараснал почти двойно до 2,7 млн., а стойността им е достигнала 424 млн. евро.

