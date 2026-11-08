Социалният министър: Бюджет 2027 ще задържи покупателната способност, това е целта

Не мога да се съглася с определението, че бюджетът на държавата за следващата година е бюджет на обедняването, тъй като в сферата на социалните разходи имаме над 300 млн. евро повече. Отделно от това имаме увеличение и в общественото осигуряване на всички гарантирани плащания. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по Би Ти Ви. Тя допълни, че тези увеличения няма да доведат до обедняване, а по-скоро ще се стигне до задържане на покупателната способност. „Това е и нашата цел, това е целта по която аз ще работя през следващите месеци – задържане на покупателната способност – продължи тя.- И по-голяма такава, разбира се, когато хората имат повече умения, повече квалификация, които да доведат до по-високи доходи".

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Това са част от социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2027 г., конкретизира Ефремова.

Предвижда се и по-високо обезщетение за майките, които решат да се върнат на работа преди детето им да навърши две години.

В момента те получават 50% от обезщетението, а според предложените промени този дял ще стане 75%.

„Това е промяната в този сегмент – обезщетението за майчинство. Ще ги направи малко по-спокойни", коментира социалният министър.

Тя призна, че сумите не са особено високи, но подчерта, че България осигурява продължителна подкрепа за майките в сравнение с много други европейски държави.

Правителството можеше да се вместо в законовите изисквания за до 3% бюджетен дефицит, но това означава кардинално свиване на разходи, включително на социални, каза още Наталия Ефремова. „Нещо, което преценихме, че няма да си позволим в условията на криза и в условията на въведена нова валута – поясни тя. - Двете носят по-високи цени в страната."

Добра идея е да се водят разговори с всички заинтересовани страни, когато се правят големи промени в осигурителната система, каза Ефремова по повод дебатът за отклоняване на процент от вноските за пенсии от втория стълб към бюджета на НОИ. Пенсионната система е доста консервативна и такава трябва да бъде. Не е добре да се правят резки трусове без те да се съгласуват.

По повод изчисленията на Асен Василев, че на 1,2 милиона пенсионери с минимална пенсия няма да им достигат по 80 евро всеки месец за основни разходи Ефремова каза, че това се отнася само за тези, които нямат никакви други доходи. "Да, хората на минимални пенсии е възможно да нямат други доходи - съгласи се тя.- Но е възможно да имат и други доходи. За да направим равносметка, трябва да питаме НАП човек по човек кой какви доходи има, за да кажем кои пенсионери взимат пенсия под линията на бедност. Те със сигурност не са 1,2 милиона от една страна, а от друга трябва да имаме предвид и че минималната пенсия се взима тогава, когато нямаш достатъчен принос към осигурителната система."